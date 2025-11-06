الأخبار
معدلات الحرارة الى انخفاض... ولا أمطار في المدى المنظور

حال الطقس
2025-11-06 | 01:58
مشاهدات عالية
2min
معدلات الحرارة الى انخفاض... ولا أمطار في المدى المنظور

يؤثر استقرار جوي على لبنان اليوم وفي الأيام القادمة مع بقاء الحرارة فوق المعدلات اليوم ثم تنخفض بشكل ملحوظ غداً. 

لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور.

تفاصيل طقس اليوم :

-الجو: غائم جزئيًا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة
-الحرارة: بين ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ درجة على ال ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٣٠ و ٦٠٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٦٠ كم/س تنشط فجرًا وصباحاً
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٥

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.

السبت: قليل السحب الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.




 
 
حال الطقس

الحرارة

انخفاض...

أمطار

المدى

المنظور

استقرار جوي... ودرجات الحرارة تبقى فوق معدلاتها حتى الخميس المقبل
LBCI السابق

Learn More