منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة

يتأثّر لبنان بكتل هوائية رطبة اليوم ولغاية يوم الخميس، مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة.

وتتساقط امطار رعدية محلية اليوم خاصة شمالا، لتصبح شاملة في عطلة نهاية الاسبوع نتيجة تأثر لبنان بمنخفض جوي جنوب تركيا ويستمر لغاية صباح الاثنين.

يحمل المنخفض تدنٍ كبير بدرجات الحرارة مع امطار رعدية تكون غزيرة احيانا، وثلوج تطال الجبال التي تزيد عن ٢١٠٠ متر بين الجمعة والسبت.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الثلاثاء:

-الجو : متقلب غائم بالاجمال مع احتمال امطار رعدية محلية خاصة شمالا

-الحرارة : بين ٢٠ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٠ على ال ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٩٥٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط في الداخل

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٥



الاربعاء : متقلب صباحا ومستقر نهارا والجو غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٤ ساحلا وبين ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س



الخميس : متقلب والجو غائم مع احتمال امطار رعدية محلية والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٩ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم