الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-11-12 | 01:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
تؤثر كتل هوائية رطبة على لبنان اليوم مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال امطار خفيفة محلية شمالا. ويتأثر لبنان بعد ظهر الغد بمنخفض جوي يشتد على فترات الجمعة والسبت وينحسر الاحد يحمل معه تدن كبير بالحرارة امطار رعدية تكون غريزة احيانا وثلوج تطال الجبال التي تزيد عن ٢٢٠٠ متر بين الجمعة والسبت.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: متقلب والجو غائم جزئيا مع احتمال امطار خفيفة جدا ومحلية شمالا
- الحرارة: بين ٢٠ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٩٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء محليا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٥
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الخميس: الجو غائم بالاجمال مع احتمال امطار رعدية محلية والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٤ ساحلا وبين ٩ و٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الجمعة: غير مستقر و غائم وتتساقط امطار رعدية غزيرة احيانا وثلوج على ٢٣٠٠ متر (خطر تشكل السيول وتساقط حبات البرد) والحرارة تتراوح بين ١٥ و٢١ ساحلا وبين ٧ و١٩ بقاعاً وبين ٩ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
وتدنٍ
بدرجات
الحرارة...
تفاصيل
الطقس
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-10-08
منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-08
منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-09-12
الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-09-12
الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-11-10
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-11-10
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-09-29
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-09-29
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-11-11
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
حال الطقس
2025-11-11
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
0
حال الطقس
2025-11-10
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-11-10
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-11-09
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
2025-11-09
إليكم حال الطقس في لبنان...
0
حال الطقس
2025-11-08
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
حال الطقس
2025-11-08
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:59
مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم
أخبار لبنان
05:59
مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم
0
آخر الأخبار
04:36
أ.ف.ب نقلا عن مصادر مقربة: ائتلاف رئيس الحكومة العراقية يحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية
آخر الأخبار
04:36
أ.ف.ب نقلا عن مصادر مقربة: ائتلاف رئيس الحكومة العراقية يحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية
0
فنّ
15:45
مي عز الدين تعقد قرانها بعد سنوات من العزوبية... وهذه هوية العريس (صور)
فنّ
15:45
مي عز الدين تعقد قرانها بعد سنوات من العزوبية... وهذه هوية العريس (صور)
0
أخبار دولية
07:15
السلطات السورية تفتح تحقيقا بعد سرقة قطع ثمينة من المتحف الوطني
أخبار دولية
07:15
السلطات السورية تفتح تحقيقا بعد سرقة قطع ثمينة من المتحف الوطني
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:27
وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل
أخبار دولية
16:27
وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي استقال من منصبه…اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
العراق ينتخب.. وايران وأميركا تراقبان من بعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:47
العراق ينتخب.. وايران وأميركا تراقبان من بعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع
تقارير نشرة الاخبار
13:40
أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بين النفوذ والعدالة… فيديو مرافق سياسي يعتدي على شاب سوري يُشعل الرأي العام في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بين النفوذ والعدالة… فيديو مرافق سياسي يعتدي على شاب سوري يُشعل الرأي العام في لبنان
0
أخبار دولية
13:18
إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"
أخبار دولية
13:18
إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"
0
أمن وقضاء
13:12
تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً
أمن وقضاء
13:12
تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:04
شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا
أمن وقضاء
10:04
شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا
2
حال الطقس
01:23
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:23
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
3
أخبار لبنان
11:57
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
11:57
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
4
أخبار لبنان
05:59
مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم
أخبار لبنان
05:59
مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم
5
أخبار لبنان
05:16
مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين
أخبار لبنان
05:16
مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين
6
أمن وقضاء
08:16
كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات
أمن وقضاء
08:16
كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات
7
خبر عاجل
14:05
إعلام إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يستقيل من منصبه
خبر عاجل
14:05
إعلام إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يستقيل من منصبه
8
أخبار لبنان
07:45
الامن العام اعلن مهلة حتى 13 آذار لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية قبل حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة العمل
أخبار لبنان
07:45
الامن العام اعلن مهلة حتى 13 آذار لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية قبل حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة العمل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More