منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

جو القارح
حال الطقس
2025-11-12 | 01:23
مشاهدات عالية
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
2min
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

تؤثر كتل هوائية رطبة على لبنان اليوم مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال امطار خفيفة محلية شمالا. ويتأثر لبنان بعد ظهر الغد بمنخفض جوي يشتد على فترات الجمعة والسبت وينحسر الاحد يحمل معه تدن كبير بالحرارة امطار رعدية تكون غريزة احيانا وثلوج تطال الجبال التي تزيد عن ٢٢٠٠ متر بين الجمعة والسبت.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: متقلب والجو غائم جزئيا مع احتمال امطار خفيفة جدا ومحلية شمالا
- الحرارة: بين ٢٠ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٩٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء محليا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٥

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الخميس: الجو غائم بالاجمال مع احتمال امطار رعدية محلية والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٤ ساحلا وبين ٩ و٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح  شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الجمعة: غير مستقر و غائم وتتساقط امطار رعدية غزيرة احيانا وثلوج على ٢٣٠٠ متر (خطر تشكل السيول وتساقط حبات البرد) والحرارة تتراوح بين ١٥ و٢١ ساحلا وبين ٧ و١٩ بقاعاً وبين ٩ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

وتدنٍ

بدرجات

الحرارة...

تفاصيل

الطقس

منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
السابق

