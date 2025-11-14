الأخبار
منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال
حال الطقس
2025-11-14 | 01:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال
يتأثر لبنان بمنخفض جوي اليوم الجمعة وغدًا السبت، وينحسر يوم الاحد.
ويحمل المنخفض تدنٍ كبير بدرجات الحرارة مع امطار رعدية تكون غريزة احيانًا، وثلوج تطال الجبال التي تزيد عن ٢١٠٠م بين الجمعة والسبت.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الجمعة:
-الجو : الجو غائم مع امطار رعدية تكون غزيرة على فترات وتتساقط الثلوج على ٢٢٠٠متر
-الحرارة : بين ١٥ و ٢١ ساحلا وبين ٧ و ١٩ بقاعاً وبين ٩ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط احياناً
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa
- الانقشاع : يسوء محليا بسبب الضباب
- حال البحر : منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٤
السبت:
غير مستقر و غائم وتتساقط امطار رعدية غزيرة احيانا خاصة بعد الظهر وثلوج على ٢١٠٠متر واقل من ذلك شمالاً (خطر تشكل السيول وتساقط حبات البرد) تنحسر الامطار مساءً والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٠ ساحلا وبين ٧ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س وتكون قوية جبلاً
الاحد:
مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢١ ساحلا وبين ٧ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
حال الطقس
لبنان
الجمعة
والسبت…
أمطار
رعدية
وثلوج
الجبال
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
السابق
