الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال

حال الطقس
2025-11-14 | 01:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال

يتأثر لبنان بمنخفض جوي اليوم الجمعة وغدًا السبت، وينحسر يوم الاحد.
ويحمل المنخفض تدنٍ كبير بدرجات الحرارة مع امطار رعدية تكون غريزة احيانًا، وثلوج تطال الجبال التي تزيد عن ٢١٠٠م بين الجمعة والسبت.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة: 

الجمعة:
-الجو : الجو غائم مع امطار رعدية تكون غزيرة على فترات وتتساقط الثلوج على ٢٢٠٠متر
-الحرارة : بين ١٥ و ٢١ ساحلا وبين ٧ و ١٩ بقاعاً وبين ٩ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط احياناً
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa
- الانقشاع : يسوء محليا بسبب الضباب
- حال البحر : منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٤

السبت: غير مستقر و غائم وتتساقط امطار رعدية غزيرة احيانا خاصة بعد الظهر وثلوج على ٢١٠٠متر واقل من ذلك شمالاً (خطر تشكل السيول وتساقط حبات البرد) تنحسر الامطار مساءً والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٠ ساحلا وبين ٧ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س وتكون قوية جبلاً

الاحد: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢١ ساحلا وبين ٧ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


حال الطقس

لبنان

الجمعة

والسبت…

أمطار

رعدية

وثلوج

الجبال

طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-11-11

منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة

LBCI
حال الطقس
2025-11-10

الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2025-09-24

طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...

LBCI
حال الطقس
2025-10-06

منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-11-13

طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2025-11-12

منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-11-11

منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة

LBCI
حال الطقس
2025-11-10

الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:55

الحجار: الخطوة السعودية المرتقبة بداية الطريق أمام مرحلة جديدة من ازدهار لبنان واستقراره

LBCI
أخبار لبنان
02:11

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
14:20

رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: جهود الحكومة اللبنانية لمنع استخدام لبنان كمنصة لتهديد أمن الدول العربية ستؤدي إلى تقدم في العلاقات

LBCI
أخبار دولية
16:19

الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:43

استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية

LBCI
أخبار دولية
13:39

بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اخبار البرامج
15:48

من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟

LBCI
أخبار لبنان
02:11

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
12:04

رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!

LBCI
أخبار لبنان
02:31

بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...

LBCI
أخبار لبنان
02:11

التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة

LBCI
أمن وقضاء
07:46

مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:12

منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال

LBCI
خبر عاجل
09:52

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More