المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع

ما زال لبنان يتأثر بمنخفض جويّ يحمل معه تدني اضافي بدرجات الحرارة، وأمطار رعديّة تكون غزيرة احيانًا، وثلوج تطال الجبال التي تزيد عن ٢١٠٠م.

وينحسر المنخفض يوم غد الأحد، لتعود الحرارة الى ارتفاعها منتصف الاسبوع المقبل.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



السبت:

-الجو : الجو غائم بالاجمال مع امطار رعدية تكون غزيرة وتتساقط الثلوج على ٢٢٠٠متر

-الحرارة : بين ١٥ و ٢١ ساحلا وبين ٧ و ١٩ بقاعاً وبين ٩ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط احياناً خاصة جبلا ٧٠كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa

- الانقشاع : يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر : مرتفع الموج ١٢٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٤



الاحد : مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢١ ساحلا وبين ٧ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الاثنين: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢٣ ساحلا وبين ٥ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٧ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س