إستقرار بالأحوال الجوية وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...

جو القارح
حال الطقس
2025-11-18 | 01:09
مشاهدات عالية
إستقرار بالأحوال الجوية وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...

يؤدي مرتفع جوي ضخم الى استقرار بالاحوال الجوية وارتفاع كبير بدرجات الحرارة منتصف الاسبوع وما بعد لتعود ثلاثينية وما فوق معدلاتها بفارق كبير. وتنكفئ هذه الكتل الاثنين مع احتمال عودة الامطار في الـ٢٤ من الشهر الحالي واحتمال منخفض جوي عالي الفعالية اواخر الشهر الحالي في حال ثبات التوقعات.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: قليل السحب
- الحرارة: بين ١٩ و٢٧ ساحلا وبين ٦ و٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٦٥٪
- الرياح شمالية شرقية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٥٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٤

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الاربعاء: مستقر مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٩ ساحلا وبين ٧ و٢٧ بقاعاً وبين ١٤ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س 

الخميس : مستقر مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٣٠ ساحلا وبين ٧ و٢٧ بقاعاً وبين ١٤ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
 
 
