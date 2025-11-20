مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...

مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار بالاحوال الجوية وارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية وما فوق معدلاتها بفارق كبير.



وتنكفئ هذه الكتل الاثنين ومن المتوقع هطول بعض الامطار يوم الثلاثاء يليها استقرار.



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: قليل السحب

-الحرارة: ١٨ و٢٨ ساحلا وبين ٨ و٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٦٠ ٪

- الرياح شمالية شرقية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ٢٠٢٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٥٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٤



تفاصيل طقس اليومين المقبلين.



الجمعة: مستقر مشمس مع بعض السحب المرتفعة والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٣٠ ساحلا وبين ٩ و٢٦ بقاعاً وبين ١٥ و٢٥ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



السبت: مستقر مشمس مع بعض السحب المرتفعة والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٣١ ساحلا وبين ٩ و٢٦ بقاعاً وبين ١٥ و٢٥ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.