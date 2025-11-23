الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء

ما زال المرتفع الجوي يؤثر على لبنان ويؤدي الى استقرار بالأحوال الجوية مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية.



وستبدأ الكتل الحارة بالانكفاء يوم غد الاثنين يليها منخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء يليه استقرار بالأحول الجوية.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



-الجو: مشمس

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٣٠ درجة ساحلا، بين ٩ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٦٠ ٪

- الرياح شمالية شرقية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الإثنين: الطقس مستقر وغائم جزئيا بسحب مرتفعة ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٨ درجة ساحلا، بين ٩ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الثلاثاء: الطقس غير مستقر وممطر أحيانا وتشتد الأمطار في بعد المناطق وتترافق مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على الجبال العالية (٢٦٠٠ متر). أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٨ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.