إليكم تفاصيل الطقس...
جو القارح
جو القارح
حال الطقس
2025-11-24 | 02:28
إليكم تفاصيل الطقس...
يستمر استقرار جوي اليوم فيما تبدأ الكتل الحارة بالانكفاء التدريجي، ويتحول الطقس منتصف الليلة الى غير مستقر مع تمركز منخفض جوي فوق قبرص ويكون سريع الحركة ليعود وينكفئ نحو الشرق مساء الغد ليترك مكانه من جديد مرتفع جوي واستقرار بالاحوال الجوية ولعدة ايام...
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: مستقر غائم جزئيا بسحب مرتفعة
- الحرارة: ١٨ و٢٨ ساحلا وبين ٩ و٢٣ بقاعاً وبين ١٣ و٢١ على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و٦٠ ٪
- الرياح شمالية شرقية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٥٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٤
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الثلاثاء: غير مستقر وممطر احيانا وتشتد الامطار في بعد المناطق تترافق مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على الجبال العالية ٢٤٠٠ متر واحتمال تساقط برد محلي والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٢ ساحلا وبين ٨ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
- الاربعاء: مستقر غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض الرذاذ المحلي والحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٤ ساحلا وبين ٨ و١٩ بقاعاً وبين ٨ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
أخبار لبنان
حال الطقس
تفاصيل
الطقس...
الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء
السابق
0
حال الطقس
2025-10-27
الاستقرار الجوي مستمر... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-27
الاستقرار الجوي مستمر... اليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-10-19
درجات الحرارة ترتفع مطلع الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-19
درجات الحرارة ترتفع مطلع الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-10-18
إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-18
إليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-10-09
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-09
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-11-23
الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء
حال الطقس
2025-11-23
الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء
0
حال الطقس
2025-11-22
ارتفاع درجات الحرارة... أمّا المنخفض الجويّ فمطلع الشهر المقبل
حال الطقس
2025-11-22
ارتفاع درجات الحرارة... أمّا المنخفض الجويّ فمطلع الشهر المقبل
0
أخبار لبنان
2025-11-21
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وما فوق معدلاتها بفارق كبير
أخبار لبنان
2025-11-21
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وما فوق معدلاتها بفارق كبير
0
حال الطقس
2025-11-20
مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
حال الطقس
2025-11-20
مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
0
موضة وجمال
2025-10-05
ملكة جمال العالم أوبال سوشاتا تستكشف سحر جبيل في جولة سياحية مميزة (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-05
ملكة جمال العالم أوبال سوشاتا تستكشف سحر جبيل في جولة سياحية مميزة (فيديو)
0
آخر الأخبار
13:39
الحلقة السادسة من Shark Tank انطلقت... لا تفوتوا مشاهدتها عبر شاشة الـLBCI
آخر الأخبار
13:39
الحلقة السادسة من Shark Tank انطلقت... لا تفوتوا مشاهدتها عبر شاشة الـLBCI
0
آخر الأخبار
2025-10-18
نتنياهو: سنبقى في المناطق التي قمنا باحتلالها في سوريا وفي قمة جبل الشيخ
آخر الأخبار
2025-10-18
نتنياهو: سنبقى في المناطق التي قمنا باحتلالها في سوريا وفي قمة جبل الشيخ
0
آخر الأخبار
2025-11-07
النائب زياد حواط لـ"جدل": من خلال بيان حزب الله الأمس انقلب على الدولة وعلى خطاب القسم والبيان الوزاري وهذا الانقلاب الكامل سيُكلّف الدولة اللبنانية
آخر الأخبار
2025-11-07
النائب زياد حواط لـ"جدل": من خلال بيان حزب الله الأمس انقلب على الدولة وعلى خطاب القسم والبيان الوزاري وهذا الانقلاب الكامل سيُكلّف الدولة اللبنانية
0
أخبار لبنان
15:58
نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين
أخبار لبنان
15:58
نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين
0
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من تحت القصف: جنوبيون يطرحون بديلاً عن واقع مفروض
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من تحت القصف: جنوبيون يطرحون بديلاً عن واقع مفروض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تل أبيب تتباهى باغتيال طبطبائي: ضربة للرجل الثاني في حزب الله وتصعيد مفتوح
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تل أبيب تتباهى باغتيال طبطبائي: ضربة للرجل الثاني في حزب الله وتصعيد مفتوح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياضة تدخل كل البيوت وكل الأعمار
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياضة تدخل كل البيوت وكل الأعمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مظاهرة رياضية في جونيه تمثلت بسباق السيدات لجمعية بيروت ماراثون
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مظاهرة رياضية في جونيه تمثلت بسباق السيدات لجمعية بيروت ماراثون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
للمرة الاولى منذ 2019... جائزة اللوتو تتخطى الـ2 مليون دولار!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
للمرة الاولى منذ 2019... جائزة اللوتو تتخطى الـ2 مليون دولار!
0
أخبار لبنان
13:32
بعد الضربة الإسرائيلية... هكذا يبدو الوضع في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
13:32
بعد الضربة الإسرائيلية... هكذا يبدو الوضع في الضاحية الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
"الريجي" مثال لمؤسسة عامة لا تتّكل على خزينة الدولة... اليكم الدليل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
"الريجي" مثال لمؤسسة عامة لا تتّكل على خزينة الدولة... اليكم الدليل
1
أخبار لبنان
14:11
حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي
أخبار لبنان
14:11
حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي
2
منوعات
11:24
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
منوعات
11:24
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
3
أخبار لبنان
16:28
هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي
أخبار لبنان
16:28
هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي
4
منوعات
10:00
طفل من عكار يخطف القلوب برقصته الوطنية في عيد الاستقلال (فيديو)
منوعات
10:00
طفل من عكار يخطف القلوب برقصته الوطنية في عيد الاستقلال (فيديو)
5
أخبار لبنان
11:56
أدرعي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله
أخبار لبنان
11:56
أدرعي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله
6
أخبار لبنان
08:08
وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي... فمن هو؟
أخبار لبنان
08:08
وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي... فمن هو؟
7
خبر عاجل
07:47
معلومات أولية عن غارة استهدفت حارة حريك
خبر عاجل
07:47
معلومات أولية عن غارة استهدفت حارة حريك
8
خبر عاجل
08:17
امال شحادة للـ LBCI: الاستهداف الاسرائيلي لم يتم فقط من خلال معلومات من مسيرات اسرائيلية استخباراتية انما من معلومات دقيقة وصلت للجيش الاسرائيلي من الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
08:17
امال شحادة للـ LBCI: الاستهداف الاسرائيلي لم يتم فقط من خلال معلومات من مسيرات اسرائيلية استخباراتية انما من معلومات دقيقة وصلت للجيش الاسرائيلي من الضاحية الجنوبية
