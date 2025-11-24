إليكم تفاصيل الطقس...

يستمر استقرار جوي اليوم فيما تبدأ الكتل الحارة بالانكفاء التدريجي، ويتحول الطقس منتصف الليلة الى غير مستقر مع تمركز منخفض جوي فوق قبرص ويكون سريع الحركة ليعود وينكفئ نحو الشرق مساء الغد ليترك مكانه من جديد مرتفع جوي واستقرار بالاحوال الجوية ولعدة ايام...



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: مستقر غائم جزئيا بسحب مرتفعة

- الحرارة: ١٨ و٢٨ ساحلا وبين ٩ و٢٣ بقاعاً وبين ١٣ و٢١ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و٦٠ ٪

- الرياح شمالية شرقية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٥٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٤



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الثلاثاء: غير مستقر وممطر احيانا وتشتد الامطار في بعد المناطق تترافق مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على الجبال العالية ٢٤٠٠ متر واحتمال تساقط برد محلي والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٢ ساحلا وبين ٨ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س



- الاربعاء: مستقر غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض الرذاذ المحلي والحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٤ ساحلا وبين ٨ و١٩ بقاعاً وبين ٨ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س