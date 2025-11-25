طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا

يتحوّل الطقس إلى غير مستقر مع تمركز منخفض جويّ فوق قبرص ويكون سريع الحركة ليعود وينكفئ نحو الشرق مساءً.

ويطل مرتفع جويّ مجددًا مع استقرار الأحوال الجوية لأيام عديدة.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: غير مستقر وممطر احيانا وتشتد الامطار في بعد المناطق تترافق مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على الجبال العالية ٢٤٠٠ متر واحتمال تساقط برد محليّ

-الحرارة: بين ١٥ و ٢٢ درجة ساحلا وبين ٨ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٦ ٪

- الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٥ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٤

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأربعاء:

مستقر قليل السحب الى غائم جزئيًا مع احتمال خفيف لبعض الرذاذ نهارًا المحليّ والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٩ بقاعًا وبين ٨ و ١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الخميس:

مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٤ درجة ساحلًا وبين ١٩ و ١٩ بقاعًا وبين ٨ و ١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س