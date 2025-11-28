منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

يؤثر على لبنان مرتفع جوي مع استقرار بالأحوال الجوية لغاية يوم غد السبت، يليه منخفض جوي فوق البحر الأسود يوم الأحد ويضعف يوم الاثنين ويحمل معه أمطارا تكون غزيرة أحيانا الأحد مع انخفاض بدرجات الحرارة.-الجو: مستقر قليل السحب نهارا-الحرارة: بين ١٩ و٢٧ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط جبلا- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa- الانقشاع: جيد- حال البحر: منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.الطقس مستقر وغائم جزئيا بسحب مرتفعة ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.الطقسيتحول تدريجيا الى غير مستقر وغائم وتتساقط أمطار رعدية تكون غزيرة وعلى فترات في بعض المناطق مع احتمال تساقط برد، فيما تتساقط الثلوج على الـ٢٥٠٠ متر نهارا وتتدنى الى ٢٢٠٠ متر ليلا. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢١ درجة ساحلا، وبين ٧ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خصوصا في الشمال وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س.