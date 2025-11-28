الأخبار
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-11-28 | 03:24
مشاهدات عالية
2min
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

يؤثر على لبنان مرتفع جوي مع استقرار بالأحوال الجوية لغاية يوم غد السبت، يليه منخفض جوي فوق البحر الأسود يوم الأحد ويضعف يوم الاثنين ويحمل معه أمطارا تكون غزيرة أحيانا الأحد مع انخفاض بدرجات الحرارة. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

-الجو: مستقر قليل السحب نهارا 
-الحرارة: بين ١٩ و٢٧ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط جبلا
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: الطقس مستقر وغائم جزئيا بسحب مرتفعة ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الأحد: الطقس يتحول تدريجيا الى غير مستقر وغائم وتتساقط أمطار رعدية تكون غزيرة وعلى فترات في بعض المناطق مع احتمال تساقط برد، فيما تتساقط الثلوج على الـ٢٥٠٠ متر نهارا وتتدنى الى ٢٢٠٠ متر ليلا. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢١ درجة ساحلا، وبين ٧ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خصوصا في الشمال وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

منخفض جوي

لبنان

أمطار

الحرارة

