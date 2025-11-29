لبنان يتأثر بمنخفص جوي غدًا...

مرتفع جوي واستقرار بالاحوال الجوية اليوم، ومنخفض جوي فوق البحر الاسود وتركيا سيؤثر على لبنان غدًا الاحد ويضعف يوم الاثنين ويحمل معه امطار تكون غزيرة احيانا الاحد مع تدني بدرجات الحرارة.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: مستقر قليل السحب نهارا

- الحرارة: بين ١٩ و٢٧ ساحلا وبين ٨ و٢٤ بقاعاً وبين ١١ و٢٢ على الـ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و ٧٥ ٪

- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط جبلا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٥٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٤



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الاحد : يتحول تدريجيا الى غير مستقر غائم وتتساقط امطار رعدية تكون غزيرة وعلى فترات في بعض المناطق خاصة السواحل والمحيط مع احتمال تساقط برد وتتساقط الثلوج على ٢٥٠٠متر نهارا وتتدنى الى ٢٢٠٠ متر ليلا عند توفر الهطول والحرارة تتراوح بين ١٥ و٢١ ساحلا وبين ٧ و١٨ بقاعاً وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س



الاثنين: متقلب غائم جزئيا مع احتمال تساقط امطار محلية خاصة صباحا والحرارة تتراوح بين ١٥ و٢١ ساحلا وبين ٧ و١٨ بقاعاً وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س