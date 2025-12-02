الأخبار
استقرار جوي وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة...
حال الطقس
2025-12-02 | 02:39
استقرار جوي وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة...
يؤثر على لبنان استقرار جوي لغاية يوم الجمعة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: غائم جزئيا مع احتمال تساقط رذاذ محلي
-الحرارة: بين ١٥ و٢١ ساحلا وبين ٧ و١٨ بقاعاً وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و ٨٥ ٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع: يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج ٨٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٣
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء: مستقر غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة الارتفاع والحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٢ ساحلا وبين ٧ و١٩ بقاعاً وبين ٨ و ١٧ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الخميس: مستقر غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة الارتفاع والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٤ ساحلا وبين ٨ و٣٠ بقاعاً وبين ٩ و١٩ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
أخبار لبنان
حال الطقس
وارتفاع
تدريجي
بدرجات
الحرارة...
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
السابق
البابا لاون من مستشفى دير الصليب: صباح الخير (فيديو)
