استقرار جوي وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة...

جو القارح
حال الطقس
2025-12-02 | 02:39
مشاهدات عالية
استقرار جوي وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة...
0min
استقرار جوي وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة...

يؤثر على لبنان استقرار جوي لغاية يوم الجمعة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة. 

تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: غائم جزئيا مع احتمال تساقط رذاذ محلي
-الحرارة: بين ١٥ و٢١ ساحلا وبين ٧ و١٨ بقاعاً وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠متر 
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و ٨٥ ٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع: يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج ٨٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٣

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: مستقر غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة الارتفاع والحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٢ ساحلا وبين ٧ و١٩ بقاعاً وبين ٨ و ١٧ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: مستقر غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة الارتفاع والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٤ ساحلا وبين ٨ و٣٠ بقاعاً وبين ٩ و١٩ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


حال الطقس

حال الطقس

وارتفاع

تدريجي

بدرجات

الحرارة...

المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
LBCI السابق

Learn More