استقرار جوي وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة...

يؤثر على لبنان استقرار جوي لغاية يوم الجمعة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: غائم جزئيا مع احتمال تساقط رذاذ محلي

-الحرارة: بين ١٥ و٢١ ساحلا وبين ٧ و١٨ بقاعاً وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و ٨٥ ٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع: يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج ٨٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٣



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء: مستقر غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة الارتفاع والحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٢ ساحلا وبين ٧ و١٩ بقاعاً وبين ٨ و ١٧ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الخميس: مستقر غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة الارتفاع والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٤ ساحلا وبين ٨ و٣٠ بقاعاً وبين ٩ و١٩ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.