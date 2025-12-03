منخفض جوي نهاية الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس

يؤثر استقرار جوي على ليبنان لغاية يوم الجمعة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، يليه منخفض جوي بين مساء الجمعة والاثنين.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: غائم جزئيا بسحب مرتفعة

- الحرارة: بين ١٥ و٢٢ ساحلا وبين ٧ و١٩ بقاعاً وبين ٨ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٧٥ ٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٣



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الخميس: مستقر غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة الارتفاع والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٤ ساحلا وبين ٨ و٣٠ بقاعاً وبين ٩ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س



- الجمعة: مستقر غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة الارتفاع يتقلب الطقس ليلا مع احتمال امطار رعدية محلية خاصة شرق البلاد والحرارة تتراوح بين ١٨ و٢٦ ساحلا وبين ٨ و٢٤ بقاعاً وبين ١١ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س