منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس

يؤثر استقرار جوي على لبنان اليوم نهارًا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي جنوب الجزر اليونانية ثم يقترب ويتمركز شمال مصر ويؤثر على لبنان بين ساعات المساء وما بعد بفعالية ضعيفة إجمالاً.



في تفاصيل طقس اليوم :



-الجو: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة ومتوسطة الارتفاع يتقلب الطقس ليلًا مع احتمال امطار رعدية محلية خاصة شرق البلاد

-الحرارة: بين ١٨ و ٢٦ ساحلًا وبين ٨ و ٢٤ بقاعاً وبين ١١ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و ٨٥ ٪

- الرياح شرقية الى جنوبية شرقية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وجنوبًا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٣



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت: يتحول غير مستقر عصرًا امطار رعدية متفرقة تشتد احيانًا والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٤ ساحلًا وبين ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١١ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س.



الأحد: متقلب مع تساقط امطار متقطعة خفيفة اجمالًا والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٩ ساحلًا وبين ٨ و ١٧ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.