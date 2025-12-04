إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

يؤثر استقرار جوي على لبنان لغاية يوم غد الجمعة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي بين ساعات مساء السبت والاثنين.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: غائم جزئيا بسحب مرتفعة

- الحرارة: بين ١٦ و٢٤ ساحلا وبين ٨ و٢٣ بقاعاً وبين ٩ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٧٥ ٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٣



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الجمعة: مستقر غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة الارتفاع يتقلب الطقس ليلا مع احتمال امطار رعدية محلية خاصة شرق البلاد والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ٨ و٢٤ بقاعاً وبين ١١ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س



السبت: غائم جزئيا يتحول غير مستقر عصرا مع امطار رعدية متفرقة والحرارة تتراوح بين ١٨ و٢٤ ساحلا وبين ٨ و٢٢ بقاعاً وبين ١١ و١٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح متقلبة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س