إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-12-04 | 02:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
يؤثر استقرار جوي على لبنان لغاية يوم غد الجمعة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي بين ساعات مساء السبت والاثنين.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: غائم جزئيا بسحب مرتفعة
- الحرارة: بين ١٦ و٢٤ ساحلا وبين ٨ و٢٣ بقاعاً وبين ٩ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٧٥ ٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٣
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الجمعة: مستقر غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة الارتفاع يتقلب الطقس ليلا مع احتمال امطار رعدية محلية خاصة شرق البلاد والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ٨ و٢٤ بقاعاً وبين ١١ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
السبت: غائم جزئيا يتحول غير مستقر عصرا مع امطار رعدية متفرقة والحرارة تتراوح بين ١٨ و٢٤ ساحلا وبين ٨ و٢٢ بقاعاً وبين ١١ و١٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح متقلبة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
أخبار لبنان
حال الطقس
منخفض جوي نهاية الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-11-12
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-11-12
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-12-02
استقرار جوي وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة...
حال الطقس
2025-12-02
استقرار جوي وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة...
0
حال الطقس
2025-11-30
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-11-30
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-12-03
منخفض جوي نهاية الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-12-03
منخفض جوي نهاية الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-12-03
منخفض جوي نهاية الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-12-03
منخفض جوي نهاية الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-12-02
استقرار جوي وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة...
حال الطقس
2025-12-02
استقرار جوي وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة...
0
حال الطقس
2025-12-01
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-12-01
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-11-30
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-11-30
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
0
أخبار لبنان
16:51
المطران انطوان بو نجم: ما من مانع للذهاب باتجاه مفاوضات السلام والشعب تعب
أخبار لبنان
16:51
المطران انطوان بو نجم: ما من مانع للذهاب باتجاه مفاوضات السلام والشعب تعب
0
أخبار لبنان
2025-11-12
مجلس الإنماء والإعمار اختتم "مشروع الطرقات والعمالة" الممول من قرض "البنك الدولي" وGCFF
أخبار لبنان
2025-11-12
مجلس الإنماء والإعمار اختتم "مشروع الطرقات والعمالة" الممول من قرض "البنك الدولي" وGCFF
0
آخر الأخبار
2025-09-19
إعادة فتح طريق الصفرا بعد أن كان قد قطع من قبل العسكريين المتقاعدين
آخر الأخبار
2025-09-19
إعادة فتح طريق الصفرا بعد أن كان قد قطع من قبل العسكريين المتقاعدين
0
آخر الأخبار
2025-10-28
الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة
آخر الأخبار
2025-10-28
الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:55
للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش
تقارير نشرة الاخبار
16:55
للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
13:56
أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
التفاوض المباشر بين لبنان واسرائيل.. فكرة ليست جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:19
التفاوض المباشر بين لبنان واسرائيل.. فكرة ليست جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مدنيان في الميكانيزم... من هما؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مدنيان في الميكانيزم... من هما؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 3-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 3-12-2025
1
أخبار لبنان
04:50
جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"
أخبار لبنان
04:50
جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"
2
خبر عاجل
12:57
هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم
خبر عاجل
12:57
هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم
3
أخبار لبنان
09:17
السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح
أخبار لبنان
09:17
السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح
4
خبر عاجل
12:53
إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية
خبر عاجل
12:53
إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية
5
تقارير نشرة الاخبار
06:38
هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
06:38
هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...
6
خبر عاجل
06:53
نواف سلام للجزيرة: على حزب الله تسليم سلاحه وهذا من أهم عناوين مشاركته في مشروع بناء الدولة
خبر عاجل
06:53
نواف سلام للجزيرة: على حزب الله تسليم سلاحه وهذا من أهم عناوين مشاركته في مشروع بناء الدولة
7
أمن وقضاء
04:29
شعبة المعلومات تدهم غرفة مطلوب للقضاء في أحد الفنادق وتضبط كميّة من المخدّرات المعدّة للترويج
أمن وقضاء
04:29
شعبة المعلومات تدهم غرفة مطلوب للقضاء في أحد الفنادق وتضبط كميّة من المخدّرات المعدّة للترويج
8
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مدنيان في الميكانيزم... من هما؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مدنيان في الميكانيزم... من هما؟
