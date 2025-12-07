منخفض جويّ يؤثر على لبنان... انخفاض في درجات الحرارة

يؤثر منخفض جويّ جنوب شمالي مصر على لبنان بفعالية ضعيفة إجمالًا، ويستمر ايامًا عديدة.

وتنخفض درجات الحرارة.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : متقلب مع تساقط امطار متقطعة خفيفة اجمالًا

-الحرارة : بين ١٥ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٨ و ١٦ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠ ٪

- الرياح شرقية الى جنوبية وسرعتها بين ١٠ و ٦٠ كم/س تنشط احيانا

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa

- الانقشاع : متوسط

- حال البحر : مرتفع الموج ١٢٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٣

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين.

الاثنين:

متقلب مع تساقط امطار متقطعة خفيفة اجمالا والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٨ و ١٦ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

الثلاثاء:

متقلب مع تساقط امطار متقطعة خفيفة اجمالا والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٨ و ١٦ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س