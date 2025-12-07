الأخبار
منخفض جويّ يؤثر على لبنان... انخفاض في درجات الحرارة

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-12-07 | 03:01
مشاهدات عالية
منخفض جويّ يؤثر على لبنان... انخفاض في درجات الحرارة
2min
منخفض جويّ يؤثر على لبنان... انخفاض في درجات الحرارة

يؤثر منخفض جويّ جنوب شمالي مصر على لبنان بفعالية ضعيفة إجمالًا، ويستمر ايامًا عديدة.

 

وتنخفض درجات الحرارة.

 

في تفاصيل طقس اليوم:

 

-الجو : متقلب مع تساقط امطار متقطعة خفيفة اجمالًا

-الحرارة : بين ١٥ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٨ و ١٦ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠ ٪

- الرياح شرقية الى جنوبية وسرعتها بين ١٠ و ٦٠ كم/س تنشط احيانا

- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa

- الانقشاع : متوسط

- حال البحر : مرتفع الموج ١٢٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٣

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين.

 

الاثنين:

 

متقلب مع تساقط امطار متقطعة خفيفة اجمالا والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٨ و ١٦ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

 

الثلاثاء:

 

متقلب مع تساقط امطار متقطعة خفيفة اجمالا والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٨ و ١٦ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


