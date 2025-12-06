منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

يسيطر منخفض جوي جنوب الجزر اليونانية ثم يقترب ويتمركز شمال مصر ويؤثر على لبنان بين ساعات مساء اليوم وما بعد بفعالية ضعيفة إجمالاً ويستمر لأيام عدة مع انخفاض بدرجات الحرارة.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



-الجو: يتحول الى غير مستقر عصرا وتتساقط أمطار رعدية متفرقة تشتد أحيانا

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٥٪

- الرياح شرقية الى جنوبية وسرعتها بين ١٠ و٦٠ كم/س وتنشط أحيانا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: متوسط

- حال البحر: مرتفع الموج (١٢٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الأحد: الطقس متقلب مع تساقط أمطار متقطعة خفيفة اجمالا ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢١ درجة ساحلا، بين ٨ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.



الإثنين: الطقس متقلب مع تساقط أمطار متقطعة خفيفة إجمالا ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢١ درجة ساحلا، بين ٨ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.