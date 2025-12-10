الأخبار
بيروت
19
o
البقاع 9°
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان 15°
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
جو القارح
حال الطقس
2025-12-10 | 03:46
مشاهدات عالية
2
min
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
يسيطر منخفض جوي شمال مصر ويؤثر على لبنان بفعالية ضعيفة إجمالاً ويستمر لغاية صباح غد.
وتعود الأمطار لتشتد يوم غد الخميس مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة نتيجة تمركز منخفض جوي فوق قبرص يعود.
وينكفئ هذا المنخفض الجوي مساء الجمعة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- الجو: متقلب مع تساقط أمطار متقطعة خفيفة اجمالا
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٧ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠ و٩٠٪
- الرياح شرقية الى جنوبية وسرعتها بين ١٠ و٦٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: متوسط
- حال البحر: مرتفع الموج (١٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الخميس:
الطقس غير مستقر مع تساقط أمطار رعدية غزيرة أحيانا خصوصا في فترة الظهر وما بعد وتتساقط الثلوج على الـ١٨٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و١٨ درجة ساحلا، بين ٥ و١٢ درجة بقاعاً، بين ٨ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
الجمعة:
الطقس متقلب مع تساقط أمطار متفرقة خصوصا قبل الظهر على أن يتحسن الطقس تدريجيا مع تقدم الوقت. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و١٩ درجة ساحلا، بين ٧ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
أخبار لبنان
حال الطقس
الأمطار
الحرارة
الطقس
لبنان
منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة
السابق
