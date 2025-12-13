استقرار جوي نسبي حتى ظهر الاثنين… اليكم تفاصيل الطقس​

يؤثر استقرار جوي نسبي لغاية ظهر الاثنين يخرقه تقلبات جوية ضعيفة، فيما متل هوائية باردة ورطبة من المتوقع ان تؤثر على لبنان بين ظهر الاثنين والثلاثاء.



في تفاصيل طقس اليوم :

-الجو : متقلب غائم جزئياً واحتمال رذاذ محلي

-الحرارة : بين ١٢ و ١٩ ساحلًا وبين ٥ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على ال ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٥ ٪

- الرياح شمالية غربين وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج ٧٠سم وحرارة سطح المياه ٢٢

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد : متقلب غائم جزئيًا مع احتمال رذاذ محلي والحرارة تتراوح بين ١٤ و ١٩ ساحلًا وبين ٧ و ١٤ بقاعاً وبين ٩ و ١٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.

الاثنين : يتحول تدريجيًا الى غير مستقر مع احتمال امطار متفرقة وتتساقط ثلوج متفرقة على ارتفاع ١٧٠٠ متو والحرارة تتراوح بين ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.