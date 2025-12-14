الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة

يسيطر على لبنان استقرار جوي نسبي لغاية ظهر يوم غد الاثنين، تليه كتل هوائية باردة ورطبة شمالية ستتدفق نحو منطقتنا من فوق شرق تركيا.