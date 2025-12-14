الأخبار
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة

جو القارح
حال الطقس
2025-12-14 | 02:18
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة

يسيطر على لبنان استقرار جوي نسبي لغاية ظهر يوم غد الاثنين، تليه كتل هوائية باردة ورطبة شمالية ستتدفق نحو منطقتنا من فوق شرق تركيا. 
 
ومن المتوقع أن تؤثر هذه الكتل على لبنان بين ظهر غد الاثنين والثلاثاء وتؤدي الى تساقط أمطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة، مع تساقط للثلوج على الجبال ما دون عتبة الـ٢٠٠٠ متر. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

-الجو: مشمس الى غائم جزئياً واحتمال ضئيل لرذاذ محلي جبلاً.
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٢ و١٣ درجة بقاعاً بين ٧ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر 
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٥٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاثنين: الطقس يتحول تدريجياً الى غير مستقر مع احتمال تساقط أمطار متفرقة ابتداءً من فترة الظهر، فيما تتساقط ثلوج متفرقة على ارتفاع   ١٧٠٠ متر مساءً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٨ درجة ساحلا، وبين ٢ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٥ و١١ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الثلاثاء: الطقس متقلب، غائم إجمالا وبارد مع احتمال خفيف لتساقط بعض الأمطار المتفرقة الخفيفة خصوصاً جبلاً وشرقاً، فيما تتساقط ثلوج خفيفة متفرقة على ارتفاع ١٤٠٠ متر في حال توفر الهطول بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٧ درجة ساحلا، بين صفر و١٠ درجات بقاعاً وبين ٤ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

الطقس

أمطار

ثلوج

الحرارة

استقرار جوي نسبي حتى ظهر الاثنين… اليكم تفاصيل الطقس​
LBCI السابق

