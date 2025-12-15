الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أمطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال... هذه تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-12-15 | 00:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أمطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال... هذه تفاصيل الطقس
استقرار جوي نسبي لغاية ساعات الظهر ثم كتل هوائية باردة ورطبة شمالية ستتدفق نحو منطقتنا من فوق شرق تركيا ومن المتوقع ان تؤثر على لبنان لغاية غد الثلاثاء تؤدي الى امطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال ما دون عتبة الـ٢٠٠٠ متر فيما يستمر تأثير الرياح الشمالية الباردة لغاية يوم الجمعة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: يتحول تدريجيا الى غير مستقر مع احتمال امطار متفرقة من الظهر وما بعد وتتساقط ثلوج متفرقة على ارتفاع ١٧٠٠ متر مساءً واقل من ذلك بقليل شمالا وشمالا شرقا
- الحرارة: بين ١١ و١٨ ساحلا وبين ٢ و١٢ بقاعاً وبين ٥ و١١ على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٨٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٢
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الثلاثاء: متقلب غائم اجمالا وبارد مع احتمال خفيف لبعض الأمطار المتفرقة الخفيفة خاصة جبلاً وشرقا وتتساقط ثلوج خفيفة متفرقة على ارتفاع ١٤٠٠ متر في حال توفر الهطول ليلا واقل من ذلك بقليل شرقاً والحرارة تتراوح بين ٩ و١٧ ساحلا وبين صفر و١٠ بقاعاً وبين ٤ و٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س
- الاربعاء: غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ٨ و١٦ ساحلا وبين صفر و١٠ بقاعاً وبين ٣ و٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
متفرقة
وانخفاض
بدرجات
الحرارة
وثلوج
الجبال...
تفاصيل
الطقس
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-12-14
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-12-14
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-11-30
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-11-30
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-11-10
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-11-10
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-09-29
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-09-29
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-12-14
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-12-14
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-12-13
استقرار جوي نسبي حتى ظهر الاثنين… اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-12-13
استقرار جوي نسبي حتى ظهر الاثنين… اليكم تفاصيل الطقس
0
آخر الأخبار
2025-12-12
منخفض جوي يليه استقرار... هذه تفاصيل الطقس
آخر الأخبار
2025-12-12
منخفض جوي يليه استقرار... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-12-11
إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
حال الطقس
2025-12-11
إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
04:47
حبّه لكرة القدم غيّر حياته... رحلة خسارة الوزن خاضها شاب عشريني بطريقة لافتة!
منوعات
04:47
حبّه لكرة القدم غيّر حياته... رحلة خسارة الوزن خاضها شاب عشريني بطريقة لافتة!
0
أمن وقضاء
00:20
وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا
أمن وقضاء
00:20
وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا
0
أخبار لبنان
03:09
باسيل من العاقورة: المحبة للناس تكون بالفعل و"١٧ تشرين" أوقفت الطرق
أخبار لبنان
03:09
باسيل من العاقورة: المحبة للناس تكون بالفعل و"١٧ تشرين" أوقفت الطرق
0
أخبار دولية
07:39
السعودية أعدمت 340 شخصا خلال 2025 في رقم قياسي جديد
أخبار دولية
07:39
السعودية أعدمت 340 شخصا خلال 2025 في رقم قياسي جديد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟
تقارير نشرة الاخبار
08:03
باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟
0
أخبار دولية
07:54
الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا
أخبار دولية
07:54
الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
"بكبسة زر… تأكد أنه الأصلي"... وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الخليوي
تقارير نشرة الاخبار
07:43
"بكبسة زر… تأكد أنه الأصلي"... وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الخليوي
0
أخبار لبنان
06:39
سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً
أخبار لبنان
06:39
سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً
0
أخبار لبنان
05:43
الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد
أخبار لبنان
05:43
الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد
0
آخر الأخبار
03:46
مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله
آخر الأخبار
03:46
مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله
0
آخر الأخبار
03:26
مفتي أوستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لم يكن من جوّنا ولا من أخلاقنا مثل هذه الاعمال الاجرامية ونستغرب الحدث ونضعه في خانة التخريب على المجتمع الاوسترالي وامننا واستقرارنا لأن هذا الوطن مزيج من التعايش
آخر الأخبار
03:26
مفتي أوستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لم يكن من جوّنا ولا من أخلاقنا مثل هذه الاعمال الاجرامية ونستغرب الحدث ونضعه في خانة التخريب على المجتمع الاوسترالي وامننا واستقرارنا لأن هذا الوطن مزيج من التعايش
0
أخبار لبنان
14:01
مدينة زحلة تضيء شجرة عيد الميلاد
أخبار لبنان
14:01
مدينة زحلة تضيء شجرة عيد الميلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
15:57
الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه
أخبار دولية
15:57
الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه
2
حال الطقس
00:43
أمطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:43
أمطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال... هذه تفاصيل الطقس
3
اقتصاد
00:23
كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى الرؤساء والوزراء والمودعين... هذا ما جاء فيه
اقتصاد
00:23
كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى الرؤساء والوزراء والمودعين... هذا ما جاء فيه
4
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
5
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
6
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بهذه الحالات أموالك مشطوبة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بهذه الحالات أموالك مشطوبة
7
أمن وقضاء
08:45
غادرت ولم تعد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
08:45
غادرت ولم تعد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
8
أمن وقضاء
00:20
وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا
أمن وقضاء
00:20
وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More