الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إليكم حال الطقس في لبنان...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-12-20 | 01:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إليكم حال الطقس في لبنان...
يؤثر على لبنان استقرار جوي لغاية ٢٧ كانون الأول، وتعود درجات الحرارة للارتفاع يومي الأحد والإثنين، فيما يُخرق هذا الاستقرار يوم الثلاثاء.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- الجو: غائم جزئياً بسحب مرتفعة واحتمال تساقط رذاذ محلي بين الليلة وفجر الغد
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٦ بقاعاً وبين ٧ و ١٤ على ال ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأحد:
الطقس غائم جزئياً مع احتمال لتساقط بعض الرذاذ المحلي فجرا. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٤ و١٧ درجة بقاعاً، وبين ١٠ و ١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الإثنين:
الطقس غائم جزئياً بسحب مرتفعة ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٤ و١٧ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
طقس
استقرار جوي
الحرارة
الطقس مستقر... وهذه تفاصيله
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-11-09
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
2025-11-09
إليكم حال الطقس في لبنان...
0
حال الطقس
2025-10-04
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
2025-10-04
إليكم حال الطقس في لبنان...
0
حال الطقس
2025-12-11
إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
حال الطقس
2025-12-11
إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
0
حال الطقس
2025-10-09
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-09
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-12-19
الطقس مستقر... وهذه تفاصيله
حال الطقس
2025-12-19
الطقس مستقر... وهذه تفاصيله
0
حال الطقس
2025-12-18
استقرار جوي لأيام عدة...
حال الطقس
2025-12-18
استقرار جوي لأيام عدة...
0
حال الطقس
2025-12-17
استقرار جوي وحرارات متدنية… إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-12-17
استقرار جوي وحرارات متدنية… إليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-12-16
الطقس يستقر نسبيًا في لبنان… والرياح الشمالية الباردة مستمرة حتى الجمعة
حال الطقس
2025-12-16
الطقس يستقر نسبيًا في لبنان… والرياح الشمالية الباردة مستمرة حتى الجمعة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-12-19
الطقس مستقر... وهذه تفاصيله
حال الطقس
2025-12-19
الطقس مستقر... وهذه تفاصيله
0
آخر الأخبار
08:34
مكتب نتنياهو: اجتماع الناقورة ناقش تعزيز المشاريع الاقتصادية لإظهار المصلحة المشتركة في إزالة تهديد حزب الله
آخر الأخبار
08:34
مكتب نتنياهو: اجتماع الناقورة ناقش تعزيز المشاريع الاقتصادية لإظهار المصلحة المشتركة في إزالة تهديد حزب الله
0
أخبار لبنان
2025-11-24
حزب الله شيّع قائده العسكري هيثم الطبطبائي في الغبيري
أخبار لبنان
2025-11-24
حزب الله شيّع قائده العسكري هيثم الطبطبائي في الغبيري
0
أخبار دولية
2025-11-09
موجات تسونامي صغيرة في اليابان بعد زلزال بقوة 6,7 درجات
أخبار دولية
2025-11-09
موجات تسونامي صغيرة في اليابان بعد زلزال بقوة 6,7 درجات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:01
الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
أخبار دولية
00:01
الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
0
أخبار لبنان
16:17
باسيل: السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل تحت عنوان حماية حقوق الشعوب
أخبار لبنان
16:17
باسيل: السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل تحت عنوان حماية حقوق الشعوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت
0
أخبار لبنان
13:31
السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق
أخبار لبنان
13:31
السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
06:19
فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته
رياضة
06:19
فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته
2
اقتصاد
06:53
وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول
اقتصاد
06:53
وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول
3
حال الطقس
01:57
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
01:57
إليكم حال الطقس في لبنان...
4
خبر عاجل
10:44
جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع
خبر عاجل
10:44
جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع
5
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
6
خبر عاجل
06:34
جعجع للرئيس عون: لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير
خبر عاجل
06:34
جعجع للرئيس عون: لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير
7
خبر عاجل
12:06
سلام: المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين
خبر عاجل
12:06
سلام: المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين
8
خبر عاجل
10:06
هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...
خبر عاجل
10:06
هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More