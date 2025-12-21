استقرار جويّ لأيام عديدة ما عدا الثلاثاء...

يؤثر استقرار جويّ على طقس لبنان لأيام عديدة، لكن تتساقط الأمطار القليلة الثلاثاء.
أمّا اليوم الاحد وغدًا الاثنين، فترتفع درجات الحرارة.
في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة
-الحرارة: ١٤ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٤ و١٧ بقاعًا وبين ١٠ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و ٧٥ ٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر : منخفض الموج ٤٠سم وحرارة سطح المياه ٢٢
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين:
غائم جزئيًا بسحب مرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٧ بقاعًا وبين ١٠ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
الثلاثاء:
غائم جزئيًا واحتمال امطار متفرقة والحرارة تتراوح بين ١٤ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٥ بقاعًا وبين ٦ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س