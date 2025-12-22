هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

تفاصيل طقس اليومين المقبلين

على الشكل التالي:

يؤثر على لبنان استقرار جوي ولأيام عدة، تخرقه بعض الأمطار يوم غد الثلاثاء، فيما تبقى درجات الحرارة اليوم فوق معدلاتها لتعود وتنخفض غدا.-الجو: غائم جزئياً بسحب مرتفعة- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٤ و١٧ درجة بقاعاً، بين ١٠ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠متر- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥٪- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa- الانقشاع: جيد- حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.الطقس متقلب وغائم جزئياً وتتساقط أمطار متفرقة. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و١٩ درجة ساحلا، بين ٢ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.الطقس غائم جزئياً مع احتمال تساقط رذاذ محلي. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و١٩ درجة ساحلا، بين ٣ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.