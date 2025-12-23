منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...

يؤثر على لبنان اليوم الثلاثاء منخفض جوي ضعيف مع بداية انخفاض الحرارة ليعود ويستقر الطقس نسبيا غدا والخميس قبل ان نستقبل سلسلة من المخفضات الجوية الرطبة والباردة بدءا من بعد ظهر يوم الجمعة وتستمر لايام عدة.



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: متقلب غائم جزئياً مع امطار محلية بعد الظهر وثلوج خفيفة على الـ١٩٠٠ متر

-الحرارة: بين ١٤ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على ال ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠ و ٩٥ ٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٤٠سم وحرارة سطح المياه ٢٢



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء: غائم جزئياً واحتمال رذاذ محلي والحرارة تتراوح بين ١٣ و١٩ ساحلا وبين ٣ و١٦ بقاعاً وبين ٩ و١٥ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الخميس: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٣ و١٩ ساحلا وبين ٣ و١٦ بقاعاً وبين ٩ و١٥ على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



