أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات… اليكم طقس الأيام المقبلة

ما زال لبنان يتأثر بسلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة جدًا والباردة، تشتد أحيانًا من حيث غزارة الأمطار، لا سيما اليوم والأربعاء، مع خطر تشكّل السيول محليًا على الطرقات.



ويتخلّل هذه الأيام انفراجات يوم الثلاثاء، فيما تكون الثلوج كثيفة على الجبال العالية، وتنشط الرياح خاصة شمالًا وعلى المرتفعات.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: غير مستقر مع امطار رعدية تكون غزيرة احياناً قبل الظهر على ان تنحسر الامطار في معظم المناطق بعد الظهر فيما تتساقط الثلوج على الـ ١٧٠٠ متر صباحاً وتنخفض الى الـ ١٤٠٠ متر بعد الظهر بشكل غير مؤثر من حيث التراكم

-الحرارة : بين ٩ و ١٥ ساحلًا وبين ١ و ٨ بقاعاً وبين ٢ و ٦ على الـ ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س تكون قوية جبلاً ٩٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع : يسوء جبلاً بسبب الضباب

- حال البحر : مرتفع الموج ٣٠٠ سم وحرارة سطح المياه ٢١

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: مستقر نسبيًا وغائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ١٠ و ١٧ ساحلًا وبين ٢ و ١٠ بقاعًا وبين ٤ و ٩ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط خاصة جبلاً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥ كم/س بعض الامطار متوقعة ليلاً.

الاربعاء: مستقر نسبيًا نهارًا وغائم جزئياً تعاود الامطار بشكل محلي لتتحول غزيرة قرابة منتصف الليل الاربعاء الخميس والحرارة تتراوح بين ١٠ و ١٦ ساحلًا وبين ٢ و ١٠ بقاعاً وبين ٤ و ٨ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية جدا وسرعتها بين ٣٩ و ٩٠ كم/س.