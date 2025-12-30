منخفض جوي جديد غدًا...

رغم انفراجات اليوم الثلاثاء، نحن على موعد مع منخفض جوي ثالث يبدأ غدا الاربعاء يحمل معه امطار تتحول غزيرة ليلاً والخميس وتنحسر بعد ظهر الجمعة ويترافق مع رياح عاتية تصل الى ٩٠ كم/س شمالاً وتتخطى الـ٩٠ كم/س جبلا، فيما الثلوج تطال الجبال العالية نسبياً لتنخفض تدريجيا ليل الخميس الجمع الى عتبة الـ١١٠٠ متر لكن بشكل غير مؤثر تراكمياً.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: وغائم جزئيا مع احتمال لبعض الامطار بعد الظهر والليل

- الحرارة: بين ٨ و١٥ ساحلا وبين ١ و٨ بقاعاً وبين ٣ و٦ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: مرتفع الموج ١٢٠سم وحرارة سطح المياه ٢١



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الاربعاء: غير مستقر وممطر احيانا خاصة شمالا لتتحول غزيرة قرابة منتصف الليل الاربعاء الخميس والحرارة تتراوح بين ١٠ و١٦ ساحلا وبين ٢ و١٠ بقاعاً وبين ٤ و٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية جدا وسرعتها بين ٤٠ و٩٠ كم/س



- الخميس: غير مستقر وممطر بغزارة مع تشكل السيول وتتساقط الثلوج على الـ١٦٠٠ متر تتدنى تدريجيا فجر الجمعة الى عتبة الـ١١٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٩ و١٦ ساحلا وبين ٢ و١٠ بقاعاً وبين ٤ و٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س