منخفض جوي ثالث يبدأ اليوم...

يبدأ منخفض جوي ثالث اليوم ويحمل معه امطار تتحول غزيرة ليلاً والخميس وتنحسر بعد ظهر الجمعة ويترافق مع رياح عاتية تصل الى ٩٠ كم/س شمالاً وتتخطى الـ٩٠ كم/س جبلا، فيما الثلوج تطال الجبال العالية نسبياً لتنخفض تدريجيا ليل الخميس الجمعة الى عتبة الـ١١٠٠ متر لكن بشكل غير مؤثر تراكمياً.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: غير مستقر وممطر احيانا خاصة شمالا لتتحول غزيرة بعد الظهر و منتصف الليل الاربعاء الخميس

- الحرارة: ١٠ و١٧ ساحلا وبين ٤ و١٣ بقاعاً وبين ٧ و ١١ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و٩٥ ٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٣٠ و٩٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: مرتفع الموج ٣٠٠ سم وحرارة سطح المياه ٢١



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الخميس: غير مستقر وممطر بغزارة مع تشكل السيول وتتساقط الثلوج على الـ١٧٠٠ متر تتدنى تدريجيا فجر الجمعة الى عتبة الـ١١٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٩ و١٦ ساحلا وبين ٢ و١٠ بقاعاً وبين ٤ و٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س



- الجمعة: بارد مع امطار محلية خفيفة ليستقر الطقس تدريجيا مع تقدم الوقت وتتساقط ثلوج خفيف على الـ١١٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٨ و١٥ ساحلا وبين صفر و٩ بقاعاً وبين ٢ و٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س