منخفض جوي ثالث يبدأ اليوم...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-12-31 | 02:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
منخفض جوي ثالث يبدأ اليوم...
يبدأ منخفض جوي ثالث اليوم ويحمل معه امطار تتحول غزيرة ليلاً والخميس وتنحسر بعد ظهر الجمعة ويترافق مع رياح عاتية تصل الى ٩٠ كم/س شمالاً وتتخطى الـ٩٠ كم/س جبلا، فيما الثلوج تطال الجبال العالية نسبياً لتنخفض تدريجيا ليل الخميس الجمعة الى عتبة الـ١١٠٠ متر لكن بشكل غير مؤثر تراكمياً.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: غير مستقر وممطر احيانا خاصة شمالا لتتحول غزيرة بعد الظهر و منتصف الليل الاربعاء الخميس
- الحرارة: ١٠ و١٧ ساحلا وبين ٤ و١٣ بقاعاً وبين ٧ و ١١ على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و٩٥ ٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٣٠ و٩٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: مرتفع الموج ٣٠٠ سم وحرارة سطح المياه ٢١
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الخميس: غير مستقر وممطر بغزارة مع تشكل السيول وتتساقط الثلوج على الـ١٧٠٠ متر تتدنى تدريجيا فجر الجمعة الى عتبة الـ١١٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٩ و١٦ ساحلا وبين ٢ و١٠ بقاعاً وبين ٤ و٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س
- الجمعة: بارد مع امطار محلية خفيفة ليستقر الطقس تدريجيا مع تقدم الوقت وتتساقط ثلوج خفيف على الـ١١٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٨ و١٥ ساحلا وبين صفر و٩ بقاعاً وبين ٢ و٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
أخبار لبنان
حال الطقس
اليوم...
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
السابق
