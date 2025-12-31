الأخبار
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
الأخبار
منخفض جوي ثالث يبدأ اليوم...

جو القارح
حال الطقس
2025-12-31 | 02:08
مشاهدات عالية
2min
منخفض جوي ثالث يبدأ اليوم...

يبدأ منخفض جوي ثالث اليوم ويحمل معه امطار تتحول غزيرة ليلاً والخميس وتنحسر بعد ظهر الجمعة ويترافق مع رياح عاتية تصل الى ٩٠ كم/س شمالاً وتتخطى الـ٩٠ كم/س جبلا، فيما الثلوج تطال الجبال العالية نسبياً لتنخفض تدريجيا ليل الخميس الجمعة الى عتبة الـ١١٠٠ متر لكن بشكل غير مؤثر تراكمياً.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: غير مستقر وممطر احيانا خاصة شمالا لتتحول غزيرة بعد الظهر و منتصف الليل الاربعاء الخميس
- الحرارة: ١٠ و١٧ ساحلا وبين ٤ و١٣ بقاعاً وبين ٧ و ١١ على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و٩٥ ٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٣٠ و٩٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: مرتفع الموج ٣٠٠ سم وحرارة سطح المياه ٢١

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الخميس: غير مستقر وممطر بغزارة مع تشكل السيول وتتساقط الثلوج على الـ١٧٠٠ متر تتدنى تدريجيا فجر الجمعة الى عتبة الـ١١٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٩ و١٦ ساحلا وبين ٢ و١٠ بقاعاً وبين ٤ و٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س

- الجمعة: بارد مع امطار محلية خفيفة ليستقر الطقس تدريجيا مع تقدم الوقت وتتساقط ثلوج خفيف على الـ١١٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٨ و١٥ ساحلا وبين صفر و٩ بقاعاً وبين ٢ و٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

اليوم...

منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
LBCI السابق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
