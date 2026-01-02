المنخفض الجوي مستمر... اشتداد البرودة وتراجع حدة الأمطار

يستمر تأثير المنخفض الجوي اليوم بفعالية عالية من حيث البرودة إنما مع تراجع الهطولات ليعود الاستقرار تدريجيا مساءً بالتوازي مع موجة جليد على الجبال.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: بارد وغائم مع تساقط أمطار محلية خفيفة وزخات ثلجية غير مؤثرة على الـ١٢٠٠ متر

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٨ و١٥ درجة ساحلا، بين صفر و٩ درجات بقاعاً وبين ٢ و٦ درجات على الـ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و٩٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع: سيئ جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج (١٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



السبت: الطقس مستقر، بارد وقليل السحب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٧ و١٥ درجة ساحلا، وبين -٢ و١٠ درجات بقاعاً وبين ١ و٨ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الأحد: الطقس مستقر، بارد وقليل السحب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٧ درجة ساحلا وبين - صفر و١٣ درجة بقاعاً، وبين ٤ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.