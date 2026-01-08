الأخبار
منخفض جوي فجر الغد... هذه تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-01-08 | 02:11
منخفض جوي فجر الغد... هذه تفاصيل الطقس
استقرار تام في الاحوال الجوية اليوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة. ويتأثر لبنان فجر يوم غد الجمعة بمنخفض جوي قصير المدّة ولكن عالي الفعالية من حيث الامطار والرياح والبرودة. وعلى ما يبدو، سيتعرض لبنان لمنخفض ثانٍ مساء الاثنين القادم ويستمر لغاية الاربعاء ويكون ايضا عالي الفعالية وقد يترافق مع رياح قطبية والثلوج تقترب من عتبة الـ١٠٠٠ وربما اقل بقليل والتأكيد لاحقاً.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: مستقر دافئ ومشمس ويتخلل الجو سحب مرتفعة
- الحرارة: بين ١٦ و٢٥ ساحلا وبين ٦ و١٨ بقاعاً وبين ١٠ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥٪
- الرياح جنوبية تنشط ليلاً خاصة شمالا وسرعتها بين ١٠ و٦٥ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ يرتفع الموج ليلاً.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الجمعة: عاصف وممطر بغزارة مع خطر تشكل السيول فيما تتساقط حبات البرد وتتساقط الثلوج على الجبال العالية ١٩٠٠ متر عند بداية المنخفض لتنخفض تدريجياً لتطال ١٥٠٠ متر نهاراً و١٣٠٠ متر ليلاً والحرارة تتراوح بين ٩ و١٦ ساحلا وبين ٢ و١٠ بقاعاً وبين ٣ و٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س
-السبت: ينكفئ المنخفض صباحا لكن يبقى الطقس متقلبا مع احتمال زخات مطر محلي غير شامل نهارا لتجدد ليلاً وتتساقط الثلوج على الجبال العالية ٢٢٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ١٤ و١٨ ساحلا وبين ٣ و١٥ بقاعاً وبين ٦ و١١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
أخبار لبنان
حال الطقس
الغد...
تفاصيل
الطقس
تحضّروا لمنخفض جوي عالي الفعالية ابتداءً من الجمعة… إليكم التفاصيل
السابق
