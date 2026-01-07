تحضّروا لمنخفض جوي عالي الفعالية ابتداءً من الجمعة… إليكم التفاصيل

يؤثر على لبنان استقرار تام في الاحوال الجوية اليوم وغدًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

ويتأثر لبنان يوم الجمعة بمنخفض جوي قصير المدّة ولكن عالي الفعالية من حيث الأمطار والرياح، مع احتمال أن يتعرض لبنان لمنخفض آخر مساء يوم الاثنين المقبل..

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : مستقر ومشمس ويتخلل الجو سحب مرتفعة

-الحرارة : بين ١٤ و ٢١ ساحلا وبين ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ١٠ و ١٤ على الـ ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥ ٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٣ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: مستقر وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٥ ساحلًا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ١٠ و ١٥ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.

الجمعة: عاصف وممطر بغزارة مع خطر تشكل السيول فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية ١٩٠٠ متر عند بداية المنخفض لتنخفض تدريجياً لتطال ١٥٠٠ متر نهاراً و ١٣٠٠ متر ليلاً والحرارة تتراوح بين ٩ و ١٧ ساحلًا وبين ٢ و ١٠ بقاعاً وبين ٣ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالًا وجبلًا وسرعتها بين ٣٠ و ٧٠ كم/س.