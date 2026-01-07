الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تحضّروا لمنخفض جوي عالي الفعالية ابتداءً من الجمعة… إليكم التفاصيل

حال الطقس
2026-01-07 | 02:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تحضّروا لمنخفض جوي عالي الفعالية ابتداءً من الجمعة… إليكم التفاصيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تحضّروا لمنخفض جوي عالي الفعالية ابتداءً من الجمعة… إليكم التفاصيل

يؤثر على لبنان استقرار تام في الاحوال الجوية اليوم وغدًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة

 

ويتأثر لبنان يوم الجمعة بمنخفض جوي قصير المدّة ولكن عالي الفعالية من حيث الأمطار والرياح، مع احتمال أن يتعرض لبنان لمنخفض آخر مساء يوم الاثنين المقبل.. 

 

في تفاصيل طقس اليوم:

 

 

-الجو : مستقر ومشمس ويتخلل الجو سحب مرتفعة

-الحرارة : بين  ١٤ و ٢١ ساحلا وبين ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ١٠ و ١٤ على الـ ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥ ٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط  الجوي السطحي : ١٠٢٣ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

 

الخميس: مستقر وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٥ ساحلًا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ١٠ و ١٥ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.

 

الجمعة: عاصف وممطر بغزارة مع خطر تشكل السيول فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية ١٩٠٠ متر عند بداية المنخفض لتنخفض تدريجياً لتطال ١٥٠٠ متر نهاراً و ١٣٠٠ متر ليلاً والحرارة تتراوح بين ٩ و ١٧ ساحلًا وبين ٢ و ١٠ بقاعاً وبين ٣ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالًا وجبلًا وسرعتها بين ٣٠ و ٧٠ كم/س.

 

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


حال الطقس

لمنخفض

الفعالية

ابتداءً

الجمعة…

إليكم

التفاصيل

استقرار جوي تام بانتظار منخفض الجمعة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-12-08

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

LBCI
حال الطقس
2025-12-05

منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2026-01-06

استقرار جوي تام بانتظار منخفض الجمعة

LBCI
حال الطقس
2025-12-09

منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-01-06

استقرار جوي تام بانتظار منخفض الجمعة

LBCI
حال الطقس
2026-01-05

استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح

LBCI
حال الطقس
2026-01-04

استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة

LBCI
حال الطقس
2026-01-03

عودة الإستقرار لأيام عدة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
02:59

تعميم لوزارة الداخلية والبلديات حول تنظيم إجراءات وتواقيت سير الشاحنات

LBCI
أخبار دولية
11:20

قتلى في مدينة حلب بشمال سوريا في اشتباكات بين القوات الحكومية والكردية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-13

الحجار: لا مخاوف لدينا بل نمتلك إرادة لتعزيز العلاقات مع السعودية

LBCI
صحف اليوم
2026-01-01

رئيس لجنة الحوار اللبنانيّ - الفلسطينيّ لـ“الأنباء الكويتية”: تسليم أربع شاحنات من السلاح احتوت كمية “حرزانة”

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

ليلة الضربات المقصودة: رسائل إسرائيلية قبيل اجتماعَي الميكانيزم والحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

البترون تحقق الامنيات و"Imagine "more

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من الساري بورما إلى الجوقات الكنسية المتنقّلة: تقاليد الميلاد عند الأرمن الأرثوذكس

LBCI
أخبار دولية
13:42

منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها

LBCI
أخبار دولية
13:40

ترامب: الولايات المتحدة ستتولى "إدارة" فنزويلا

LBCI
أخبار دولية
13:37

غرينلاند تحت عين ترامب: جزيرة تتحوّل إلى ساحة صراع دولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

أميركا في دخول مباشر على خطِّ إنهاء الصراع السعودي - الإماراتي على أرض اليمن الجنوبي

LBCI
أخبار دولية
13:28

الحكومة السورية تتهم قسد بتلقي أوامر من المعقل الرئيسي لقيادة حزب العمال الكردستاني... والأخيرة تستنكر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:17

بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت

LBCI
حال الطقس
02:34

تحضّروا لمنخفض جوي عالي الفعالية ابتداءً من الجمعة… إليكم التفاصيل

LBCI
اقتصاد
02:43

المحروقات تنخفض اليوم… والغاز يسجّل ارتفاعا طفيفا

LBCI
أمن وقضاء
07:36

قوى الأمن توضح سبب وفاة سجين وتنفي انتشار أية أمراض معدية في سجن روميه

LBCI
أمن وقضاء
07:29

شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها

LBCI
آخر الأخبار
09:35

أدرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف قبل قليل عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
10:39

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة كفردونين - قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين

LBCI
خبر عاجل
13:49

رويترز نقلا عن مسؤول سوري: مبادرة أميركية تنص على وقف كل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا على الفور وهذه المبادرة "فرصة تاريخية" لدفع المفاوضات بين سوريا وإسرائيل "بشكل إيجابي"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More