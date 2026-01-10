الأخبار
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
حال الطقس
2026-01-10 | 02:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
ينحسر اليوم المنخفض الجوي الأوّل الذي أثّر على لبنان، ليتحوّل الطقس إلى مستقر نسبيًا اليوم وغدًا، قبل أن يتأثر لبنان بمنخفضٍ جوي ثانٍ اعتبارًا من ظهر الاثنين المقبل حتى ظهر الأربعاء، يكون عالي الفعالية ومصحوبًا برياح قطبية وتساقط للثلوج يقترب من عتبة الألف متر.
اليكم طقس اليوم والايام المقبلة:
السبت:
-الجو : متقلب مع احتمال زخات مطر محلي غير شامل
-الحرارة : بين ٩ و ١٧ ساحلا وبين ٢ و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪
- الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع : يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر : مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
الاحد:
يبقى الطقس متقلبًا مع احتمال زخات مطر محلي غير شامل والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢٠ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٨ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
الاثنين:
يتحوّل تدريجياً الى عاصف خاصة بعد الظهر وتتساقط امطار رعدية غزيرة مع تساقط البرد فيما الثلوج على ١٨٠٠متر عند بداية المنخفض لتطال الـ ١٣٠٠متر ليلاً والحرارة تتراوح بين ١٠ و ١٧ ساحلا وبين ٢ و ١١ بقاعاً وبين ٣ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٣٠ و ٩٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
الجويّ
الاوّل
ينكفئ
لنستقبل
منخفضًا
الاثنين
والثلوج
١٤٠٠متر
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
السابق
