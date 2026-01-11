منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!

يشهد الطقس استراحة موقتة نسبيا اليوم قبل أن يتعرض لبنان لمنخفض ثانٍ ظهر يوم غد الاثنين ويستمر لغاية صباح الأربعاء ويكون أيضا عالي الفعالية يترافق مع رياح قطبية وتساقط الثلوج التي تقترب من عتبة الـ١٠٠٠ متر.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: متقلب مع احتمال تساقط زخات مطر محلية غير شاملة

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٤ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع: يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج (٣ أمتار) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الاثنين: يتحول الطقس تدريجياً الى عاصف خصوصا بعد الظهر وتتساقط أمطار رعدية غزيرة مع تساقط البرد فيما تتساقط الثلوج على الـ١٨٠٠ متر مع بداية المنخفض لتطال الـ١٣٠٠متر ليلاً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٧ درجة ساحلا، بين ٢ و١١ درجة بقاعاً وبين ٣ و٩ درجات على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية خصوصا شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٣٠ و٩٠ كم/س.



الثلاثاء: الطقس عاصف وتتساقط أمطار رعدية غزيرة مع تساقط البرد فيما تتساقط الثلوج على الـ١٠٠٠ الى ١١٠٠ متر وتتراكم على الـ١٢٠٠ الى ١٣٠٠ متر وتلامس الـ٩٠٠ متر شمالا ليل الثلاثاء وفجر الأربعاء. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و١٦ درجة ساحلا وبين ٢ و١١ درجة بقاعاً وبين ٣ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية خصوصا شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٣٠ و٩٠ كم/س.