أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم

يتعرض لبنان اليوم لمنخفض جويّ شديد ويستمر لغاية ظهر الاربعاء.

ويترافق مع رياح قطبية وتساقط للثلوج الذي يقترب من عتبة الـ١٠٠٠ متر والبقاع غدًا.

وينحسر تدريجيًا بعد ظهر الاربعاء.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : يتحول تدريجيًا الى عاصف خصوصًا بعد الظهر وتتساقط امطار رعدية غزيرة مع تساقط البرد فيما الثلوج على ١٨٠٠ متر عند بداية المنخفض لتطال الـ١٣٠٠ متر

-الحرارة : بين ٩ و ١٧ درجة ساحلُا وبين ٢ و١١ بقاعًا وبين ٣ و ٩ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٧٠ و ٩٥ ٪

- الرياح جنوبية وسرعتها بين ٣٠ و ٨٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ : ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع : يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر : مرتفع الموج ٤ امتار وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء:

عاصف وتتساقط امطار رعدية غزيرة مع تساقط البرد فيما الثلوج على ١٠٠٠ الى ١١٠٠ متر وبعض مناطق البقاع وتتراكم بشكل واضح على ١٢٠٠ الى ١٣٠٠ متر.

وتلامس الـ٩٠٠ متر شمالًا ليل الثلاثاء فجر الاربعاء.

والحرارة تتراوح بين ٨ و ١٤ درجة ساحلا وبين صفر و ١٠ بقاعًا وبين ٢ و ٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية خصوصًا شمالًا وجبلاً وسرعتها بين ٣٠ و ٧٥ كم/س.

الاربعاء:

متقلب وبارد مع احتمال لتساقط بعض الامطار المحلية والحرارة تتراوح بين ٨ و ١٥ درجة ساحلًا وبين صفر و ١١ بقاعًا وبين ٢ و ٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.