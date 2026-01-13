الأخبار
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر

حال الطقس
2026-01-13 | 01:50
مشاهدات عالية
2min
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر

يتعرض لبنان لمنخفض جوي شديد يستمر اليوم، يضعف غدًا، وينكفئ كليًا الخميس.

ويترافق مع رياح قطبية وتساقط للثلوج يقترب من عتبة الـ1000 متر والبقاع غداً، وينخفض قليلاً عن ذلك بين الليلة وفجر غد الأربعاء، لا سيما شمالاً.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: عاصف وتتساقط امطار رعدية غزيرة مع تساقط البرد وتشكل السيول، فيما الثلوج على  ١٠٠٠ ~ ١١٠٠ متر وتلامس ٩٠٠ متر ليلاً

-الحرارة: بين ٨ و ١٣ درجة ساحلًا وبين صفر و ٧ دراجات بقاعاً وبين ١ و ٦ دراجات على الـ ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و ٩٥ ٪

- الرياح جنوبية وسرعتها بين ٣٠ و ٨٠ كم/س

- الضغط  الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع : يسوء جبلًا بسبب الضباب

- حال البحر : مرتفع، الموج ٤ امتار وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: متقلب وبارد مع احتمال لبعض الأمطار المحلية، خاصة جبلًا وثلوج خفيفة على الـ١١٠٠ متر الحرارة تتراوح بين بين ٨ و ١٥ درجة ساحلًا وبين صفر و ١١ درجة بقاعاً وبين ٢ و ٩ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.

الخميس: مستقر، قليل السحب، الحرارة تتراوح بين بين ٨ و ١٥ درجة ساحلًا وبين صفر و ١١ درجة بقاعاً وبين ٢ و ٩ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س، وتحذير من تشكل الجليد جبلًا.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


