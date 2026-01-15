تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع

تسيطر على لبنان منطقة من الضغط الجوي المرتفع والحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس مستقر مع أجواء باردة ليلًا في المناطق الجبلية والداخلية.



ويتحول إلى متقلب بعد ظهر يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة تدريجًا اعتبارًا من صباح يوم السبت بمنخفض جوي مصدره البحر الأسود، يؤدي الى هطول أمطار وثلوج، ويستمر تأثيره حتى يوم الأثنين المقبل حيث ينحسر تدريجًا.



تحذير: من الانزلاقات على الطرق الجبلية على ارتفاع 1200 متر بسبب تكوّن الجليد ليل الخميس وفي ساعات الصباح الاولى من يوم الجمعة .



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12 و 19، في طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس:



غائم جزئيًا يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة.



الجمعة:



قليل الغيوم صباحًا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، يتحول تدريجًا بعد الظهر الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة شمال البلاد اعتبارًا من المساء، كما تتساقط بعض الثلوج بدءًا من ارتفاع 1700 متر.



السبت:



غائم جزئيًا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانًا اعتبارًا من بعد الظهر، مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر خلال النهار وتصل الى ارتفاع 1400 ليلًا.



الأحد:



غائم اجمالًا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانًا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع تساقط حبات من البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر نهارًا وتصل الى الـ 1300 ليلًا.



-الحرارة على الساحل من 11 الى 18 درجة، فوق الجبال من 1 الى 10 درجات، في الداخل من 2 الى 11 درجة.



-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارًا جنوبية شرقية ليلًا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س



-الانقشاع: جيد اجمالًا



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65%



-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة



-الضغط الجوي: 771 ملم زئبق



-ساعة شروق الشمس: 6,43



-ساعة غروب الشمس: 16,51