لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد

حال الطقس
2026-01-16 | 02:17
لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد

يسود استقرار جويّ اليوم ولغاية المساء، يتأثر بعده لبنان بمنخفض جويّ بارد اعتبارًا من ظهر يوم غد السبت، ويشتدّ يوم الأحد، لينكفئ يوم الاثنين بالتوازي مع رياح شمالية قارسة البرودة.

 

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : مستقر قليل السحب ويتقلب الطقس مساء مع احتمال زخات مطر محلي وخفيف شمالًا.

-الحرارة : بين ٩ و ١٨ درجة ساحلًا وبين صفر و ١٢ درجة بقاعاً وبين ٢ و ١٠ درجات على الـ ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٥ ٪

- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط  الجوي السطحي : ١٠٢١ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة : يتحول الى غير مستقر بدءًا من ساعات الظهر وما بعد مع امطار متفرقة تشتد احيانًا فيما تتساقط الثلوج على  ١٨٠٠ متر، الحرارة تتراوح بين بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلًا وبين ١ و ١٢ درجة بقاعاً وبين ٥ و ٩ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.

 

الاحد : غير مستقر بدءًا من ساعات الظهر مع امطار متفرقة تشتد احيانًا فيما تتساقط الثلوج نهارًا على ١٦٠٠ متر لتطال مؤخرًا ليلًا ١٣٠٠١٤٠٠ متر وأقل بقليل شمالاً وبشكل خفيف على ١٠٠٠ متر بُعيد منتصف الليل الحرارة تتراوح بين بين ٩ و ١٦ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٠ درجات بقاعاً وبين ٣ و ٨ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.

 
 
