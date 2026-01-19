إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع

يعود الاستقرار التدريجي اليوم فيما تؤثر رياح شمالية قارسة البرودة وتستمر لغاية صباح الاربعاء مع موجة من الجليد قوية جبلاً.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: مستقر نسبياً وغائم جزئياً

- الحرارة: بين ٧ و١٥ ساحلا وبين -٢ و٧ بقاعاً وبين ١ و٥ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٨٥ ٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع: يسوء جبلاً بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الثلاثاء: مستقر بارد وقليل السحب الحرارة تتراوح بين ٦ و١٥ ساحلا وبين -٣ و٧ بقاعاً وبين صفر و٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س



- الاربعاء: مستقر وغائم الحرارة تتراوح بين ٧ و١٧ ساحلا وبين -٢ و١٢ بقاعاً وبين ٣ و١٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية شرقية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س