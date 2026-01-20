الأخبار
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-01-20 | 02:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
يسيطر على لبنان استقرار جوي اليوم، فيما تؤثر رياح شمالية قارسة البرودة تستمر لغاية صباح غد الأربعاء مع موجة من الجليد قوية على الجبال.
ومن المتوقع أن يتقلب الطقس بين بعد ظهر الخميس والسبت، فيما ترتفع درجات الحرارة بدءا من يوم غد الأربعاء.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- الجو: مستقر، بارد ومشمس
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٦ و١٥ درجة ساحلا، بين -٤ و٧ درجات بقاعاً وبين صفر و٥ درجات على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٤ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأربعاء:
الطقس مستقر وغائم إجمالا. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٧ و١٧ درجة ساحلا، بين -٢ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٣ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية شرقية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الخميس:
الطقس متقلب وغائم وتتساقط أمطار متفرقة بعد الظهر ومساء، فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية (٢١٠٠ متر). أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٩ درجة ساحلا، بين ٥ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
استقرار جوي
برد قارس
الطقس
إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع
Learn More