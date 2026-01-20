استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

يسيطر على لبنان استقرار جوي اليوم، فيما تؤثر رياح شمالية قارسة البرودة تستمر لغاية صباح غد الأربعاء مع موجة من الجليد قوية على الجبال.