استقرار اليوم يليه كتل رطبة مساء الغد

جو القارح
حال الطقس
2026-01-26 | 00:28
مشاهدات عالية
استقرار اليوم يليه كتل رطبة مساء الغد

يستمر الاستقرار الجوي لغاية قبل ظهر غد الثلاثاء ويترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم حيث تتخطى فوق معدلاتها الموسمية.

ويلي الاستقرار منخفض جوي سريع يتجه من فوق الجزر اليونانية ويؤثر على لبنان الاربعاء المقبل بفعالية معتادة. 

تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: مستقر وغائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة
-الحرارة: بين ١٣ و٢٢ ساحلا وبين ٧ و١٥ بقاعاً وبين ٥ و١٣ على الـ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥ ٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: مستقر قبل الظهر ثم يتقلب مساء ويتحول الى غائم مع احتمال لبعض الأمطار المحلية والخفيفة وثلوج خفيفة على الـ٢٠٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ١١ و١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٧ و١٢ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الاربعاء: غير مستقر وممطر أحيانا وثلوج على الـ١٦٠٠متر، والحرارة تتراوح بين ٩ و١٦ ساحلا وبين ٣ و١١ بقاعاً وبين ٦ و١٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٧٠ كم/س.
 
 
LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
