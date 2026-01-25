استقرار قبل عودة الامطار الاربعاء

يستقر الطقس اليوم الاحد ويبقى مستقارً لغاية قبل ظهر الثلاثاء، مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصا غدا الاثنين. على أن يليه منخفض جوي سريع يتجه من فوق الجزر اليونانية ويؤثر على لبنان الاربعاء المقبل بفعالية ضعيفة.



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: مستقر نسبياً وغائم جزئياً

-الحرارة: بين ١١ و١٨ ساحلا وبين ٤ و١٣ بقاعاً وبين ٧ و١٢ على الـ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و ٨٥ ٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢١ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٦٠سم وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين: مستقر وغائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة والحرارة تتراوح بين ١٣ و٢٢ ساحلا وبين ٧ و١٥ بقاعاً وبين ٥ و١٣ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الثلاثاء: مستقر قبل الظهر ثم يتقلب الطقس مساء ويتحول الى غائم مع احتمال ضئيل لبعض الأمطار والحرارة تتراوح بين ١١ و١٩ ساحلا وبين ٤ و١٣ بقاعاً وبين ٧ و١٢ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.