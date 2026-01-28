منخفض جوي معتاد يضرب لبنان

يؤثّر منخفض جوي سريع مصدره الجزر اليونانية على لبنان اليوم وغدًا والخميس، بفعالية ضعيفة.



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو : مستقر ثم يتقلب الطقس عصرًا ويتحول الى غائم مع احتمال لبعض الأمطار المحلية والخفيفة وثلوج خفيفة على ٢٠٠٠ متر

-الحرارة : غير مستقر وممطر احيانًا وثلوج خفيفة على ١٥٠٠متر ثم ١٧٠٠متر مساءً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa

- الانقشاع : سيئ

- حال البحر : مرتفع الموج ٢٠٠ سم وحرارة سطح المياه ١٩ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس : غير مستقر مع امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٧٠٠متر والحرارة تتراوح بين ٩ و ١٦ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و ١٠ درجات على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.



الجمعة : مستقر نسبيًا وغائم وارتفاع الحرارة مع رياح قوية والحرارة تتراوح بين ١٢ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٤ درجة بقاعاً وبين ١٠ و ١٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية وسرعتها بين ٢٠ و ٨٠ كم/س.