منخفض جوي معتاد يضرب لبنان

حال الطقس
2026-01-28 | 02:21
يؤثّر منخفض جوي سريع مصدره الجزر اليونانية على لبنان اليوم وغدًا والخميس، بفعالية ضعيفة.

تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : مستقر ثم يتقلب الطقس عصرًا ويتحول الى غائم مع احتمال لبعض الأمطار المحلية والخفيفة وثلوج خفيفة على ٢٠٠٠ متر
-الحرارة : غير مستقر وممطر احيانًا وثلوج خفيفة على ١٥٠٠متر ثم ١٧٠٠متر مساءً
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
- الانقشاع : سيئ
- حال البحر : مرتفع الموج ٢٠٠ سم وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس : غير مستقر مع امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٧٠٠متر والحرارة تتراوح بين ٩ و ١٦ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و ١٠ درجات على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠  و ٤٠ كم/س.

الجمعة :  مستقر نسبيًا وغائم وارتفاع الحرارة مع رياح قوية والحرارة تتراوح بين ١٢ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٤ درجة بقاعاً وبين ١٠ و ١٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية وسرعتها بين ٢٠  و ٨٠ كم/س.
 
 
أخبار لبنان

آخر الأخبار

حال الطقس

معتاد

لبنان

