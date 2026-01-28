الأخبار
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
حال الطقس
2026-01-28 | 02:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
يؤثّر منخفض جوي سريع مصدره الجزر اليونانية على لبنان اليوم وغدًا والخميس، بفعالية ضعيفة.
تفاصيل طقس اليوم:
-الجو : مستقر ثم يتقلب الطقس عصرًا ويتحول الى غائم مع احتمال لبعض الأمطار المحلية والخفيفة وثلوج خفيفة على ٢٠٠٠ متر
-الحرارة : غير مستقر وممطر احيانًا وثلوج خفيفة على ١٥٠٠متر ثم ١٧٠٠متر مساءً
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
- الانقشاع : سيئ
- حال البحر : مرتفع الموج ٢٠٠ سم وحرارة سطح المياه ١٩ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس : غير مستقر مع امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٧٠٠متر والحرارة تتراوح بين ٩ و ١٦ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و ١٠ درجات على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
الجمعة : مستقر نسبيًا وغائم وارتفاع الحرارة مع رياح قوية والحرارة تتراوح بين ١٢ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٤ درجة بقاعاً وبين ١٠ و ١٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية وسرعتها بين ٢٠ و ٨٠ كم/س.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
معتاد
لبنان
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
مقالات ذات صلة
حال الطقس
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
حال الطقس
لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد
لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد
حال الطقس
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
حال الطقس
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
تقارير نشرة الاخبار
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
حال الطقس
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
حال الطقس
استقرار اليوم يليه كتل رطبة مساء الغد
استقرار اليوم يليه كتل رطبة مساء الغد
حال الطقس
استقرار قبل عودة الامطار الاربعاء
استقرار قبل عودة الامطار الاربعاء
منوعات
تعرضت لحادث مرعب ودخلت في غيبوبة... امرأة تروي قصتها المؤثرة :"أعتقد أن هاتفي أنقذ حياتي"
تعرضت لحادث مرعب ودخلت في غيبوبة... امرأة تروي قصتها المؤثرة :"أعتقد أن هاتفي أنقذ حياتي"
عالم الطبخ
سمك البراق المحشو بالقريدس وثمار البحر... وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
سمك البراق المحشو بالقريدس وثمار البحر... وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
آخر الأخبار
سفير إيران لدى لبنان: طريقة اغتيال طباطبائي في لبنان ستؤدي إلى تغيير في النظرة الاستراتيجية داخل حزب الله
سفير إيران لدى لبنان: طريقة اغتيال طباطبائي في لبنان ستؤدي إلى تغيير في النظرة الاستراتيجية داخل حزب الله
اخبار البرامج
"هذه مواصفات رجل أحلامي"... كارين رزق الله تكشف: من هي الموهبة الّتي تراها نجمة المستقبل؟ (فيديو)
"هذه مواصفات رجل أحلامي"... كارين رزق الله تكشف: من هي الموهبة الّتي تراها نجمة المستقبل؟ (فيديو)
أخبار لبنان
افرام لبرّي: فينا نعايدك بعيدك اليوم؟...برّي: لا كذبة وبوصعب يردّ: فيك تعايدو دايمًا
افرام لبرّي: فينا نعايدك بعيدك اليوم؟...برّي: لا كذبة وبوصعب يردّ: فيك تعايدو دايمًا
أخبار لبنان
خطة إعادة النازحين السوريين: الدفعة الأولى لعام 2026 تنطلق (فيديو)
خطة إعادة النازحين السوريين: الدفعة الأولى لعام 2026 تنطلق (فيديو)
تقارير نشرة الاخبار
بعد مرور 4 أيام على إنهيارِ المبنيين في القبة... الدفاع المدني بدأ بإستخدام الآليات الثقيلة
بعد مرور 4 أيام على إنهيارِ المبنيين في القبة... الدفاع المدني بدأ بإستخدام الآليات الثقيلة
تقارير نشرة الاخبار
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
فساد ورشاوى وتزوير في النبطية ومرجعيون... ورأس الشبكة محام!
تقارير نشرة الاخبار
مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب
مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب
تقارير نشرة الاخبار
إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال
إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال
تقارير نشرة الاخبار
خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع
خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع
تقارير نشرة الاخبار
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
تقارير نشرة الاخبار
الـValet Parking رسميًا بـ400 ألف ليرة... ورقابة لمنعِ أي تلاعب بالتعرفة
الـValet Parking رسميًا بـ400 ألف ليرة... ورقابة لمنعِ أي تلاعب بالتعرفة
أمن وقضاء
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن وقضاء
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
فنّ
عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)
عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)
حال الطقس
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
اخبار البرامج
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)
خبر عاجل
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس
أخبار لبنان
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في البقاع الغربي
أخبار دولية
نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح بقيام "دولة فلسطينية في غزة: سنردّ بقوة "لم ترها إيران من قبل" في حال هاجمت إسرائيل
نتنياهو يؤكد أنه لن يسمح بقيام "دولة فلسطينية في غزة: سنردّ بقوة "لم ترها إيران من قبل" في حال هاجمت إسرائيل
