منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا

يؤثر على لبنان طقس رطب اليوم وفي الأيام المقبلة نتيجة سلسلة من المخفضات الجوية الضعيفة التي ستستمر في الأيام المقبلة. ويتخلل هذه المنخفضات تمدد رياح أقل برودة بين المنخفض والآخر ويؤدي ذلك الى ارتفاع بدرجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها الموسمية.



ويذكر أنه ما من منخفضات باردة وفعالة في الأفق فيما مستوى تساقط الثلوج سيقتصر على الجبال العالية.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



-الجو: متقلب مع احتمال لتساقط بعض الأمطار المحلية والخفيفة خصوصا قبل الظهر وثلوج خفيفة على الـ١٨٠٠ متر

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٦ درجة ساحلا، بين ٣ و١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa

- الانقشاع: سيئ

- حال البحر: مرتفع الموج (٢٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الجمعة: الطقس غائم ومغبر، ويشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة مع رياح قوية واحتمال خفيف لتساقط بعض زخات المطر المحلي. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٦ و١٥ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية وسرعتها بين ٢٠ و٨٠ كم/س.



السبت: الطقس متقلب وغائم مع احتمال تساقط أمطار محلية وثلوج على الحبال العالية (٢٢٠٠ متر) وتكون الرياح قوية. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٦ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.