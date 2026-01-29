الأخبار
منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-01-29 | 01:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا
يؤثر على لبنان طقس رطب اليوم وفي الأيام المقبلة نتيجة سلسلة من المخفضات الجوية الضعيفة التي ستستمر في الأيام المقبلة. ويتخلل هذه المنخفضات تمدد رياح أقل برودة بين المنخفض والآخر ويؤدي ذلك الى ارتفاع بدرجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها الموسمية.
ويذكر أنه ما من منخفضات باردة وفعالة في الأفق فيما مستوى تساقط الثلوج سيقتصر على الجبال العالية.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
-الجو: متقلب مع احتمال لتساقط بعض الأمطار المحلية والخفيفة خصوصا قبل الظهر وثلوج خفيفة على الـ١٨٠٠ متر
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٦ درجة ساحلا، بين ٣ و١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa
- الانقشاع: سيئ
- حال البحر: مرتفع الموج (٢٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الجمعة:
الطقس غائم ومغبر، ويشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة مع رياح قوية واحتمال خفيف لتساقط بعض زخات المطر المحلي. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٦ و١٥ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية وسرعتها بين ٢٠ و٨٠ كم/س.
السبت:
الطقس متقلب وغائم مع احتمال تساقط أمطار محلية وثلوج على الحبال العالية (٢٢٠٠ متر) وتكون الرياح قوية. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٦ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
لبنان
طقس
منخفض جوي
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
السابق
حال الطقس
2025-12-23
منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...
حال الطقس
2025-12-23
منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...
0
حال الطقس
2025-12-08
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
2025-12-08
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
0
حال الطقس
2025-12-30
منخفض جوي جديد غدًا...
حال الطقس
2025-12-30
منخفض جوي جديد غدًا...
0
حال الطقس
2026-01-10
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
حال الطقس
2026-01-10
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
0
حال الطقس
2026-01-28
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
حال الطقس
2026-01-28
منخفض جوي معتاد يضرب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-27
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-27
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
0
حال الطقس
2026-01-27
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
حال الطقس
2026-01-27
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
0
حال الطقس
2026-01-26
استقرار اليوم يليه كتل رطبة مساء الغد
حال الطقس
2026-01-26
استقرار اليوم يليه كتل رطبة مساء الغد
0
منوعات
2025-11-22
حطّم زجاجها الأمامي... بالون "ضال" يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!
منوعات
2025-11-22
حطّم زجاجها الأمامي... بالون "ضال" يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!
0
صحة وتغذية
2026-01-13
إليكم ما يحدث في الدماغ عند استخدام إبر التخسيس مثل "مونجارو"
صحة وتغذية
2026-01-13
إليكم ما يحدث في الدماغ عند استخدام إبر التخسيس مثل "مونجارو"
0
آخر الأخبار
2025-12-15
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت ليلًا قنابل عدة على المنزل الذي كانت استهدفته عصر أمس في منطقة السلم عند أطراف بلدة عيترون
آخر الأخبار
2025-12-15
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت ليلًا قنابل عدة على المنزل الذي كانت استهدفته عصر أمس في منطقة السلم عند أطراف بلدة عيترون
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-04
إيلون ماسك يقدّم حلاً للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري... والعلماء يحذّرون: "تقنية كارثية"
علوم وتكنولوجيا
2025-11-04
إيلون ماسك يقدّم حلاً للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري... والعلماء يحذّرون: "تقنية كارثية"
0
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي
تقارير نشرة الاخبار
14:07
واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد فساد النبطية ومرجعيون... مكافحة الفساد تدق باب بلدية صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اليوم الثاني من مناقشة الموازنة... إليكم تفاصيل الجلسة المسائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موازنة ٢٠٢٦: فيلم لبناني طويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
كيف تحولت جلسة مناقشة الموازنة إلى مهرجان شعبوي؟
1
أمن وقضاء
02:28
مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا
أمن وقضاء
02:28
مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا
2
حال الطقس
01:31
منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا
حال الطقس
01:31
منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا
3
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
أخبار لبنان
06:56
عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة
4
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
أمن وقضاء
10:44
عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات
5
أخبار لبنان
02:23
هبة أردنية الى الجيش
أخبار لبنان
02:23
هبة أردنية الى الجيش
6
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
7
موضة وجمال
09:14
رغم فارق الـ46 عامًا… كالفن كلاين يلفت الأنظار بظهور رياضي مع شريكه الأصغر سنًا
موضة وجمال
09:14
رغم فارق الـ46 عامًا… كالفن كلاين يلفت الأنظار بظهور رياضي مع شريكه الأصغر سنًا
8
أخبار دولية
02:09
مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025
أخبار دولية
02:09
مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025
