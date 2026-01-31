إليكم حال الطقس اليوم وفي اليومين المقبلين...

ما زال الطقس متقلب بين الصحو وتساقط أمطار خفيفة ومحلية نتيجة تدفق تيارات رطبة غربية وتستمر اليوم أيضاً فيما رياح دافئة متوقعة غدا مع ارتفاع الحرارة فوق معدلاتها الموسمية. ومنخفض جوي سريع متوقع ليل الاثنين والثلاثاء يترافق مع امطار غريزة وثلوج وتكون كثيفة على الجبال العالية نسبياً.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: متقلب مع احتمال لبعض الأمطار المحلية والخفيفة خاصة قبل الظهر وثلوج خفيفة على ٢٢٠٠ متر

- الحرارة : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١٢ على ال ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و ٩٥ ٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: سيئ

- حال البحر: مرتفع الموج ٢٠٠ سم وحرارة سطح المياه ١٩ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



- الاحد: مستقر وغائم جزئياً والحرارة والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٥ ساحلا وبين ٨ و ٢١ بقاعاً وبين ١٢ و ١٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س



- الاثنين: مستقر نسبيا نهارا يتحول ممطر مؤخراً ليلاً تتراوح بين ١٥ و ٢٢ ساحلا وبين ٧ و ١٦ بقاعاً وبين ١٠ و ١٤ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٧٠ كم/س