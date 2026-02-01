استقرارٌ قصير يسبق منخفضًا جويًا منتصف ليل الاثنين...

يشهد لبنان والمنطقة طقسًا أقرب إلى أواخر آذار ونيسان رغم أننا في أواخر كانون الثاني وشباط، نتيجة تدفّق رياح دافئة نسبيًا ترفع درجات الحرارة فوق المعدلات، لا سيما اليوم.

ويُتوقّع استمرار هذا الاستقرار في الأيام المقبلة بسبب امتداد الكتل الدافئة من شمال أفريقيا، فيما تبقى التيارات الباردة شمال شرق المتوسط، مع تأثير محدود ومنخفضات خجولة وقصيرة المدة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الاحد:

-الجو : مستقر دافئ وغائم جزئياً

-الحرارة : ١٧ و ٢٥ ساحلا وبين ٨ و ٢١ بقاعاً وبين ١٢ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥ ٪

- الرياح جنوبية وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : متوسط الموج ١٠٠سم وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.



الاثنين: مستقر نسبيا نهارا مع رياح نشطة ويتحول الى ممطر ليلاً وتتراوح درجات الحرارة بين ١٥ و ٢٢ ساحلا وبين ٧ و ١٦ بقاعاً وبين ١٠ و ١٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٧٠ كم/س



الثلاثاء: غير مستقر مع امطار تكون غزيرة صباحا مع احتمال تشكّل سيول وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠متر وتتدنى قليلا مساءً تتراوح درجات الحرارة بين ١٠ و ١٥ ساحلا وبين ٣ و ١١ بقاعاً وبين ٦ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س