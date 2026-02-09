الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-02-09 | 01:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
ما زال الاستقرار الجوي يؤثر على لبنان مع استمرار تدفق الرياح الدافئة نحو منطقتنا، فيما ترتفع درجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها الموسمية من حين لآخر.
ويخرق هذا الاستقرار منخفضات جوية سريعة وضعيفة بعد غد الأربعاء وبين يومي الجمعة السبت المقبلين.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- الجو: غائم جزئيا بسحب مرتفعة
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٦ و١٧ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٠٪
- الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٩ و٥٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: متوسط الموج (١١٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء:
الطقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ درجة ساحلا، بين ٦ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.
الأربعاء:
الطقس غير مستقر وغائم وتتساقط أمطار متفرقة وثلوج على الـ٢٠٠٠ متر، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و١٩ درجة ساحلا، بين ٥ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
طقس
لبنان
استقرار جوي
منخفض جوي
عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-12-12
منخفض جوي يليه استقرار... هذه تفاصيل الطقس
آخر الأخبار
2025-12-12
منخفض جوي يليه استقرار... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2026-01-18
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
حال الطقس
2026-01-18
منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..
0
حال الطقس
2026-01-06
استقرار جوي تام بانتظار منخفض الجمعة
حال الطقس
2026-01-06
استقرار جوي تام بانتظار منخفض الجمعة
0
حال الطقس
2025-12-23
منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...
حال الطقس
2025-12-23
منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-02-08
عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
2026-02-08
عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2026-02-07
منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا
حال الطقس
2026-02-07
منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا
0
حال الطقس
2026-02-06
الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
حال الطقس
2026-02-06
الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
0
حال الطقس
2026-02-05
هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟
حال الطقس
2026-02-05
هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-08
توقيع مذكرة تعاون لمساعدة 50 ألف شخص للتدرب على استعمال التكنولوجيا الرقمية
أخبار لبنان
2025-12-08
توقيع مذكرة تعاون لمساعدة 50 ألف شخص للتدرب على استعمال التكنولوجيا الرقمية
0
آخر الأخبار
2025-12-02
الرئيس السوريّ تسلّم رسالة من الرئيس الأميركيّ نقلها له المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك
آخر الأخبار
2025-12-02
الرئيس السوريّ تسلّم رسالة من الرئيس الأميركيّ نقلها له المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك
0
أخبار دولية
2025-12-06
أوكرانيا: روسيا تقصف البنى التحتية للطاقة في 8 مناطق
أخبار دولية
2025-12-06
أوكرانيا: روسيا تقصف البنى التحتية للطاقة في 8 مناطق
0
أمن وقضاء
09:21
إقفال سوق الصاغة في طرابلس تضامنا مع ضحايا انهيار المبنى
أمن وقضاء
09:21
إقفال سوق الصاغة في طرابلس تضامنا مع ضحايا انهيار المبنى
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
0
تقارير نشرة الاخبار
08:41
موسمُ السياحةِ الشّتوية في لبنان: أرقامٌ لافتة من حيث الوافدين والانتشار
تقارير نشرة الاخبار
08:41
موسمُ السياحةِ الشّتوية في لبنان: أرقامٌ لافتة من حيث الوافدين والانتشار
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
يوم حزين في طرابلس... إليكم آخر المستجدات من موقع المبنى المنهار
تقارير نشرة الاخبار
07:45
يوم حزين في طرابلس... إليكم آخر المستجدات من موقع المبنى المنهار
0
أخبار دولية
07:15
الرئيس الإيراني يحذر من استخدام لغة أو تصريحات قد تُسيء إلى قادة ومسؤولي الدول المجاورة
أخبار دولية
07:15
الرئيس الإيراني يحذر من استخدام لغة أو تصريحات قد تُسيء إلى قادة ومسؤولي الدول المجاورة
0
أخبار لبنان
07:12
الراعي: نصلّي من أجل جميع المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية
أخبار لبنان
07:12
الراعي: نصلّي من أجل جميع المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية
0
أخبار دولية
06:46
خامنئي يدعو الإيرانيين إلى "الصمود": لإحباط مخططات العدو
أخبار دولية
06:46
خامنئي يدعو الإيرانيين إلى "الصمود": لإحباط مخططات العدو
0
أخبار لبنان
03:29
قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب
أخبار لبنان
03:29
قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب
0
أخبار لبنان
03:25
ليلة طويلة عاشتها طرابلس... وهذا ما قاله صاحب أحد المحال التجارية في المبنى المنهار للـLBCI
أخبار لبنان
03:25
ليلة طويلة عاشتها طرابلس... وهذا ما قاله صاحب أحد المحال التجارية في المبنى المنهار للـLBCI
0
أخبار دولية
02:45
الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأستراليا لتكريم ضحايا هجوم بونداي
أخبار دولية
02:45
الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأستراليا لتكريم ضحايا هجوم بونداي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:21
المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا
أخبار لبنان
00:21
المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا
2
حال الطقس
01:20
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
حال الطقس
01:20
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
3
رياضة
03:44
وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية
رياضة
03:44
وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية
4
خبر عاجل
16:08
عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة
خبر عاجل
16:08
عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة
5
خبر عاجل
01:30
أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان
خبر عاجل
01:30
أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان
6
خبر عاجل
00:34
تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي
خبر عاجل
00:34
تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي
7
خبر عاجل
01:38
الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى
خبر عاجل
01:38
الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى
8
أخبار لبنان
12:57
كرامي يرد على تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية...
أخبار لبنان
12:57
كرامي يرد على تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More