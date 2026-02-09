الأخبار
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع

جو القارح
حال الطقس
2026-02-09 | 01:20
مشاهدات عالية
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع

ما زال الاستقرار الجوي يؤثر على لبنان مع استمرار تدفق الرياح الدافئة نحو منطقتنا، فيما ترتفع درجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها الموسمية من حين لآخر.

ويخرق هذا الاستقرار منخفضات جوية سريعة وضعيفة بعد غد الأربعاء وبين يومي الجمعة السبت المقبلين. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي: 

- الجو: غائم جزئيا بسحب مرتفعة
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٦ و١٧ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٠٪
- الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٩ و٥٠ كم/س 
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: متوسط الموج (١١٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ درجة ساحلا، بين ٦ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس غير مستقر وغائم وتتساقط أمطار متفرقة وثلوج على الـ٢٠٠٠ متر، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و١٩ درجة ساحلا، بين ٥ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

طقس

لبنان

استقرار جوي

منخفض جوي

عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة
LBCI السابق

