عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة

عاد الاستقرار الجوي ليؤثر على لبنان، فيما من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها الموسمية من حين الى آخر.



ويذكر ألا عواصف قوية في المدى القريب.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: غائم اجمالاً

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٥ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠٪

- الرياح جنوبية وسرعتها بين ٢٠ و٧٠ كم/س وقوية شمالا وجبلا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: مرتفع الموج (١٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الاثنين: الطقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ درجة ساحلا، بين ٥ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.



الثلاثاء: الطقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ درجة ساحلا، بين ٥ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.