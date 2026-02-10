طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً

يتأثّر لبنان اليوم بمنخفضٍ جوي، يشتدّ تأثيره خاصة بعد الظهر، ويستمر حتى يوم غد الأربعاء، على أن ينحسر ظهر يوم الخميس. كما يُتوقّع وصول منخفضٍ جوي آخر ليل الجمعة ويستمر يوم السبت.في تفاصيل طقس اليوم:-الجو: غائم إجمالاً يتقلب بعد الظهر مع احتمال امطار محلية-الحرارة : تتراوح ١٣ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٥ درجة بقاعاً وبين ٩ و ١٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥ ٪- الرياح جنوبية وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa- الانقشاع : جيد، يسوء محليًا بسبب الضباب- حال البحر : متوسط الموج ١٠٠سم وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:الاربعاء : غير مستقر وغائم وتتساقط امطار متفرقة وثلوج على ١٩٠٠متر والحرارة تتراوح بين ١٣ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٣ درجة بقاعاً وبين ٨ و ١٢ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.الخميس : غائم جزئيًا مع امطار محلية صباحية ثم يستقر الطقس والحرارة تتراوح ١٣ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٧ درجة بقاعاً وبين ٩ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.