الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً
حال الطقس
2026-02-10 | 02:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً
يتأثّر لبنان اليوم بمنخفضٍ جوي، يشتدّ تأثيره خاصة بعد الظهر، ويستمر حتى يوم غد الأربعاء، على أن ينحسر ظهر يوم الخميس. كما يُتوقّع وصول منخفضٍ جوي آخر ليل الجمعة ويستمر يوم السبت.
في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: غائم إجمالاً يتقلب بعد الظهر مع احتمال امطار محلية
-الحرارة : تتراوح ١٣ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٥ درجة بقاعاً وبين ٩ و ١٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥ ٪
- الرياح جنوبية وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
- الانقشاع : جيد، يسوء محليًا بسبب الضباب
- حال البحر : متوسط الموج ١٠٠سم وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء : غير مستقر وغائم وتتساقط امطار متفرقة وثلوج على ١٩٠٠متر والحرارة تتراوح بين ١٣ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٥ و ١٣ درجة بقاعاً وبين ٨ و ١٢ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.
الخميس : غائم جزئيًا مع امطار محلية صباحية ثم يستقر الطقس والحرارة تتراوح ١٣ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٧ درجة بقاعاً وبين ٩ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
حال الطقس
مستقر
نهارًا
أمطار
محلية
مساءً
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-11-25
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
حال الطقس
2025-11-25
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
0
أخبار لبنان
2025-11-26
طقس مستقر … حتى السبت
أخبار لبنان
2025-11-26
طقس مستقر … حتى السبت
0
آخر الأخبار
2025-12-03
"حماس": سنسلم جثمان الرهينة 5 مساء بالتوقيت المحليّ
آخر الأخبار
2025-12-03
"حماس": سنسلم جثمان الرهينة 5 مساء بالتوقيت المحليّ
0
آخر الأخبار
2025-11-25
حماس تقول إنها ستسلم رفات رهينة عند الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي
آخر الأخبار
2025-11-25
حماس تقول إنها ستسلم رفات رهينة عند الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-02-09
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
حال الطقس
2026-02-09
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
0
حال الطقس
2026-02-08
عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
2026-02-08
عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2026-02-07
منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا
حال الطقس
2026-02-07
منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا
0
حال الطقس
2026-02-06
الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
حال الطقس
2026-02-06
الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:46
قاسم: الوعي عند الجيش والمقاومة والشعب أدى إلى وأد الفتنة في مهدها ولم تحصل الفتنة التي كانوا يريدونها لتخريب البلد
خبر عاجل
09:46
قاسم: الوعي عند الجيش والمقاومة والشعب أدى إلى وأد الفتنة في مهدها ولم تحصل الفتنة التي كانوا يريدونها لتخريب البلد
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-11
في كاليفورنيا... هزات أرضية متلاحقة تثير قلق العلماء
علوم وتكنولوجيا
2026-01-11
في كاليفورنيا... هزات أرضية متلاحقة تثير قلق العلماء
0
حال الطقس
2026-02-08
عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
2026-02-08
عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-03
اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-03
اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:30
ماذا عن مالكي الأبنية ومن سيعوّض عليهم؟… رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس يوضح
أخبار لبنان
04:30
ماذا عن مالكي الأبنية ومن سيعوّض عليهم؟… رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس يوضح
0
أخبار لبنان
04:19
بعد قرار إخلاء 114 مبنى… صرخات من الشوارع الطرابلسية
أخبار لبنان
04:19
بعد قرار إخلاء 114 مبنى… صرخات من الشوارع الطرابلسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إيران بين مسقط وطهران: تفاوضٌ مرن في الخارج وقبضةٌ مشدودة في الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إيران بين مسقط وطهران: تفاوضٌ مرن في الخارج وقبضةٌ مشدودة في الداخل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد انهيار مبنيين: هل تكفي دراسة الـ105 بنايات الخطرة في طرابلس؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد انهيار مبنيين: هل تكفي دراسة الـ105 بنايات الخطرة في طرابلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
طرابلس في سباق مع الزمن… قبل أن تتحوّل المنازل إلى قبور
تقارير نشرة الاخبار
13:38
طرابلس في سباق مع الزمن… قبل أن تتحوّل المنازل إلى قبور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في طرابلس: حكايات تحت الركام ووجوه لا تنسى
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في طرابلس: حكايات تحت الركام ووجوه لا تنسى
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 09-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 09-02-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في السوبر بول: حين يتحوّل الـ halftime show إلى رسالة هويّة وانتماء
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في السوبر بول: حين يتحوّل الـ halftime show إلى رسالة هويّة وانتماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مار مارون بين البروتوكول والرموز
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مار مارون بين البروتوكول والرموز
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:37
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:37
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
14:23
القيادة المركزية الأميركية: نهنّئ الجيش اللبناني على اكتشاف نفق تابع لحزب الله..وتفكيكه يعزّز الاستقرار في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
14:23
القيادة المركزية الأميركية: نهنّئ الجيش اللبناني على اكتشاف نفق تابع لحزب الله..وتفكيكه يعزّز الاستقرار في لبنان والمنطقة
3
أمن وقضاء
11:02
تدابير سير اعتبارًا من مساء اليوم 9-2-2026 على الأوتوستراد الشرقي الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون
أمن وقضاء
11:02
تدابير سير اعتبارًا من مساء اليوم 9-2-2026 على الأوتوستراد الشرقي الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون
4
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
5
أخبار لبنان
10:20
حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت
أخبار لبنان
10:20
حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت
6
خبر عاجل
05:46
الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026
خبر عاجل
05:46
الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026
7
أخبار لبنان
00:33
وزير المالية يحدّد آليات الإعفاءات الضريبية للمتضرّرين من الاعتداءات الإسرائيلية
أخبار لبنان
00:33
وزير المالية يحدّد آليات الإعفاءات الضريبية للمتضرّرين من الاعتداءات الإسرائيلية
8
خبر عاجل
09:53
قاسم: لا احد "يلعب" بيننا وبين رئيس الجمهورية فالحمد لله زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليه كانت زيارة جيدة للمتابعة وللتنسيق وتنظيم الخلاف ومواجهة التحديات
خبر عاجل
09:53
قاسم: لا احد "يلعب" بيننا وبين رئيس الجمهورية فالحمد لله زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليه كانت زيارة جيدة للمتابعة وللتنسيق وتنظيم الخلاف ومواجهة التحديات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More