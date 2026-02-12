الأخبار
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة

2026-02-12 | 00:54
لا يزال لبنان يتأثّر بمنخفض جوي اعتيادي ينحسر عند الظهر، ليبدأ الطقس بالاستقرار تدريجيًا مع ارتفاع في درجات الحرارة، على أن يتأثر بمنخفضٍ جديد متوقّع عصر غد الجمعة ويستمر حتى يوم السبت.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس:
-الجو : غائم جزئيا مع احتمال خفيف لامطار محلية صباحية ثم يستقر الطقس 
-الحرارة : بين ١٣ و ٢١ ساحلا وبين ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥ ٪
- الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س 
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
- الانقشاع : يسوء محليا بسبب الضباب
- حال البحر : مرتفع الموج ١٥٠سم وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة : غائم مع رياح قوية وارتفاع الحرارة وتتساقط أمطار غزيرة ليلا وثلوج على ٢٠٠٠متر ليلاً والحرارة تتراوح ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ١٠ و ١٨ بقاعاً وبين ١٢ و ١٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية قوية وسرعتها بين ٢٠  و ٧٠ كم/س

السبت : غير مستقر غائم مع رياح قوية وارتفاع الحرارة وتتساقط أمطار غزيرة احيانا وثلوج على ١٨٠٠متر والحرارة تتراوح ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالاً وسرعتها بين ٢٠  و ٧٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


Learn More